Reduzir o risco de cancro pode começar na alimentação, dizem especialistas

Com o aumento das taxas de cancro entre pessoas mais jovens, é fundamental reconhecer que, em muitos casos, temos controlo sobre certos fatores de risco. Especialmente as escolhas alimentares, que são um dos fatores sobre os quais podemos controlar para reduzir os riscos associados ao cancro.

A instrutora de medicina na Harvard Medical School e colunista da secção "Ask a Doctor" no Washington Post, Dra. Trisha Pasricha, sugere algumas trocas alimentares simples que podem ajudar a diminuir o risco de cancro. Estas mudanças no dia a dia não apenas promovem uma alimentação mais saudável, mas também contribuem para a redução do risco de várias doenças, incluindo o cancro.

1. Troque as bebidas açucaradas por água com gás

O consumo diário de refrigerantes e sumos, pode ter um impacto significativo na saúde a longo prazo. Durante a adolescência e os primeiros anos de vida adulta, a ingestão diária dessas bebidas aumenta o risco de cancro colorrectal precoce em 32%. Em vez dessas opções, a Dra. Pasricha sugere a substituição por água com gás, uma alternativa refrescante e sem açúcar que ajuda a manter o organismo hidratado sem aumentar o risco de doenças.

2. Substitua os cocktails alcoólicos por bebidas não alcoólicas

Embora o consumo moderado de álcool possa ser parte de um estilo de vida social para muitas pessoas, a especialista alerta para os riscos associados ao consumo excessivo. Beber dois a três copos de álcool por dia aumenta o risco de cancro da mama nas mulheres em cerca de 10%, quando comparado com quem consome apenas um copo por dia. A sugestão é optar por cocktails preparados com bebidas alcoólicas não alcoólicas, uma forma de desfrutar de sabores e texturas semelhantes, mas com menos riscos para a saúde.

3. Troque as carnes vermelhas e processadas por peixe

As carnes vermelhas e processadas, têm sido associadas a um aumento no risco de vários tipos de cancro, incluindo o cancro da mama, do pâncreas e do cólon. Em vez de optar por estas opções, é recomendado substituir essas carnes por peixe, como o salmão, que é fácil de preparar e oferece benefícios nutricionais importantes. O peixe é uma excelente fonte de proteínas saudáveis, ácidos gordos ómega-3 e outros nutrientes essenciais para o bem-estar.

4. Substitua os cereais refinados por cereais integrais

Alimentos como pão branco, arroz branco e outros cereais refinados são frequentemente consumidos no dia a dia, mas estes têm um baixo valor nutricional comparado aos cereais integrais. Especialista recomenda ainda a troca por opções como quinoa, farro ou arroz integral. Estes cereais integram fibras, antioxidantes e nutrientes que não só ajudam na digestão, mas também contribuem para a prevenção de várias doenças, incluindo o cancro. Assim como as frutas e os vegetais, os cereais integrais são aliados importantes na luta contra o cancro.