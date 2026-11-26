Fonte: LUSA

Portugal reforçou a participação nacional numa iniciativa europeia na área do cancro, com a criação da Rede Regional Sul dos Centros Compreensivos de Cancro, que reúne oito unidades locais de saúde, anunciou hoje Presidente da República.

Oito unidades locais de saúde integram nova rede de combate ao cancro

Segundo António José Seguro, a rede será coordenada pela ULS de Santa Maria e vai agregar “os centros designados de oito unidades locais de saúde, das quais cinco da Grande Lisboa, a que se junta o Médio Tejo, o Alentejo Central e o Algarve".

"Congratulo-me pelo facto de, a partir de hoje, a participação nacional ficar mais reforçada com a constituição da Rede Regional Sul dos Centros Compreensivos de Cancro”, afirmou o chefe de Estado na 2.ª Reunião Anual da Rede Europeia de Centros Integrados do Cancro (EUnetCCC), que está a decorrer em Lisboa.

Na sua intervenção, saudou os representantes das instituições europeias, os investigadores, os profissionais de saúde, os representantes dos doentes e “todos os que fazem desta rede uma realidade”, assim como o contributo português, através do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, que já fazia parte da rede europeia.

Europa quer garantir cuidados oncológicos de qualidade a 90% dos doentes elegíveis

“O vosso trabalho demonstra aquilo que a Europa tem de melhor. A capacidade de unir conhecimento, recursos e talentos para responder a problemas que nenhum país consegue resolver sozinho. O objetivo é claro: 100 centros oncológicos certificados até 2028 e até 2030 garantir que 90% dos doentes elegíveis tenham acesso a cuidados oncológicos de qualidade”, salientou.

O chefe de Estado considerou tratar-se de “metas importantes”, mas realçou que “o verdadeiro sucesso desta rede não será medido apenas pelo número de centros certificados”, mas pelo “número de diagnósticos feitos a tempo, pelos tratamentos que chegam a quem deles precisa”, pelas vidas que se conseguem salvar e pelas famílias a quem se consegue “devolver a esperança".

“É para isso que serve a cooperação europeia. A Europa não existe apenas para aproximar países. Existe para melhorar a vida das pessoas”, vincou.

“Quando um investigador português trabalha com a equipa de outro país para descobrir um novo tratamento, quando um hospital beneficia do conhecimento desenvolvido noutro centro europeu, quando um doente tem acesso a melhores cuidados porque os países decidiram cooperar em vez de trabalhar isoladamente. É esta a Europa em que eu acredito”, sustentou o António José Seguro.

Rede deverá abranger cerca de cinco milhões de pessoas

Em declarações à Lusa à margem do encontro, o presidente da ULS Santa Maria, Carlos das Neves Martins, afirmou que a validação pela Comissão Europeia da candidatura da instituição para constituir um Centro Compreensivo de Cancro no Sul de Portugal “é um motivo de grande felicidade”, sobretudo para as cerca de cinco milhões de pessoas abrangidas pela iniciativa.

Mas, defendeu, também “vai ser excelente para todos os profissionais”, para o seu crescimento enquanto profissionais, para o desenvolvimento da investigação e de novas formas de acesso e também de tratamento do cancro.

“Eu diria [que estamos] triplamente felizes. Felizes pelo país, felizes pelo SNS, felizes pela nossa rede, ou seja, pela nossa candidatura”, disse Carlos Martins.

O modelo assenta numa governação partilhada, na cooperação entre instituições, na equidade territorial e em equipas multidisciplinares organizadas por patologia de órgão, explicou.

IPO Lisboa também recebe designação de Centro Compreensivo de Cancro

O IPO Lisboa também foi designado pela Comissão Europeia como Centro Compreensivo de Cancro, abrindo o percurso para a certificação europeia.

"Estamos comprometidos com o futuro da oncologia, do tratamento à investigação. Esta designação confirma o caminho que escolhemos e a nossa convicção no poder transformador da sinergia entre a clínica e a academia", afirmou a presidente da instituição, Carla Gonçalo, em comunicado.

Investigação e tratamentos mais personalizados entre os objetivos da rede

Em declarações à Lusa, a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, explicou que os Centros Compreensivos de Cancro permitem integrar a investigação clínica nos cuidados prestados aos doentes, promovendo tratamentos mais personalizados e maior especialização, além de facilitar a colaboração e a partilha de conhecimento entre centros europeus.

Destacou também a importância da articulação entre centros europeus, que poderão partilhar conhecimento e apoiar-se mutuamente em áreas em que tenham maior experiência, nomeadamente no tratamento de determinados tipos de cancro.

Segundo Ria Sá Machado, a rede permite que “o conhecimento não esteja apenas condensado nos grandes centros, mas um trabalho de parceria entre os profissionais que trabalham ao longo de todo o país e que vai permitir melhores cuidados de saúde com maior e melhor qualidade” para os doentes e para os cidadãos.

No encontro, esteve também presente a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que afirmou que a criação desta rede europeia representa “uma das respostas mais visionárias” no combate ao cancro.