A lutar contra um cancro, antiga apresentadora da TVI partilha momento único: “Foi mágico”

Rita Stock tem enfrentado uma das batalhas mais duras da sua vida: o combate a um linfoma. Ainda assim, a antiga apresentadora da TVI mostra que não perde a coragem nem a esperança e, recentemente, partilhou com os seguidores um momento especial que viveu junto ao mar.

“Foi a primeira vez que fiz uma caminhada comigo mesma, bem junto ao mar. Melhor terapia para mim não há! Healing myself in the beach!!!”, escreveu Rita, na legenda de um vídeo captado numa praia da Ericeira.

Na partilha, a comunicadora descreveu a experiência como “fantástica”: “Soube-me lindamente”. O simples ato de sentir a maresia tornou-se, para si, algo “mágico”.

Apesar da energia positiva, Rita não esconde as dificuldades que atravessa. Depois de mais uma sessão de quimioterapia, confessou estar a sentir uma “ressaca de todas as sessões de quimioterapia anteriores” e falou de “dias de um cansaço que se apodera do corpo, gigante”.

Mesmo assim, não deixa de inspirar quem a acompanha. “Querida Rita, é um exemplo e uma inspiração. Continua linda”, pode ler-se entre os muitos comentários de apoio. “O mar é o melhor dos remédios para tudo, inclusive para podermos pensar, relaxar e ouvir o seu som e aroma tão mágicos", escreveu outro seguidor.

A vida de Rita tem sido marcada por momentos de dor, mas também de resiliência. Já neste ano, esteve no programa Dois às 10, onde recordou o trágico acidente de viação, há 10 anos, que deixou o filho, Afonso, em coma durante mais de 20 dias. Nesse mesmo acidente, o menino perdeu também o avô.

Hoje, Afonso é um exemplo de superação: reaprendeu a comer, a falar e voltou até ao surf — desta vez adaptado. É também um dos grandes pilares da mãe, a quem prometeu que, quando os tratamentos terminarem, a vai colocar em cima de uma prancha de surf.