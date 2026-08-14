"Ler uma alarvidade destas é desumano": declarações de famoso português sobre o cancro geram onda de indignação

Uma polémica está a gerar forte reação nas redes sociais depois de terem sido proferidas declarações controversas sobre o cancro e os tratamentos oncológicos. Nuno Markl não ficou indiferente às palavras de Gustavo Santos numa entrevista ao Observador e decidiu responder publicamente, com uma crítica particularmente dura.

“Este cavalheiro e a sua luta pela verdade faz lembrar aquela malta que diz: ‘Ai, filhos, eu digo tudo, sou muito frontal.’ Não, pá. Isso não é ser frontal. É ser malcriado”, escreveu o radialista, de 55 anos, numa publicação nas redes sociais.

Em causa estão, entre outras declarações, afirmações de Gustavo Santos sobre a origem e o tratamento do cancro. O antigo apresentador defendeu que a doença surge em quem escolhe “viver com raiva, rancor, ódio, culpa e vergonha”.

Gustavo Santos terá também questionado a utilização da quimioterapia, referindo-se a este tratamento como uma “forma de sacar guita” a pessoas que estão a morrer. Na mesma entrevista, apontou ainda a sauna, os infravermelhos, a alimentação e o jejum como caminhos para aquilo que considera ser a “verdadeira cura”.

As declarações provocaram a indignação de Nuno Markl, que considerou particularmente grave o impacto que este tipo de discurso pode ter em doentes oncológicos e nas respetivas famílias.

“Um doente oncológico ou a família de um doente oncológico ter de ler uma alarvidade destas é desumano”, afirmou.

O radialista recorreu ainda à sua experiência enquanto embaixador da Operação Nariz Vermelho para sublinhar a dureza da realidade vivida por muitas famílias. “Enquanto embaixador da Operação Nariz Vermelho presenciei no IPO a dureza que é ver crianças pequeninas a sofrer. Raiva? Rancor? Ódio? Vergonha?”, escreveu.

A reação terminou com uma frase carregada de ironia dirigida ao antigo apresentador: “Ó senhor, vá para dentro. Vá para a sauna.”

As declarações em causa têm provocado discussão nas redes sociais, sobretudo pela forma como associam uma doença complexa como o cancro a estados emocionais e pela desvalorização atribuída a tratamentos médicos convencionais.

A polémica está, assim, instalada, e a resposta de Nuno Markl tornou ainda mais visível a indignação perante um discurso que, para muitos, ultrapassa os limites daquilo que pode ser considerado apenas uma opinião controversa.

Pode ver aqui a partilha em causa:

Importa sublinhar que as afirmações sobre a origem e o tratamento do cancro devem ser encaradas como opiniões pessoais e não como orientação médica. O diagnóstico e tratamento de doenças oncológicas devem ser acompanhados por profissionais de saúde qualificados.