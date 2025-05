“Funciona com temporizador e tem efeitos lindos.” Prepare-se para ter o quarto dos seus sonhos

Este artigo pode conter links afiliados*

Nem sempre é preciso mudar os móveis para dar nova vida a uma divisão. Às vezes, basta uma luz que nos acompanha com suavidade. O candeeiro Auxmir é pequeno, silencioso e versátil. Com linhas simples e um corpo leve, move-se facilmente entre o quarto, a sala ou até um jantar mais intimista — e transforma qualquer canto num espaço acolhedor.

Com 13 cores diferentes, cinco níveis de brilho e efeitos como desvanecimento ou mudança contínua, adapta-se ao momento, seja para ler antes de dormir, seja para dar um toque especial à mesa. Pode funcionar até 15 horas seguidas com uma única carga, é fácil de usar (ao toque ou com controlo remoto) e tem temporizador de uma a oito horas. “Muito cómodo, pequenino e os diferentes modos de regulação da luz são muito úteis”, escreve uma utilizadora. Outro confirma: “Comprei-o por ser portátil, e porque queria uma luz suave para a noite. Superou tudo. É bonito e funciona mesmo bem”.

O candeeiro mede apenas 15 centímetros, mas não passa despercebido. O seu brilho suave não perturba, antes embala — ideal para quem quer criar um ambiente tranquilo. “Uso todos os dias, e só preciso de o recarregar ocasionalmente”, lê-se noutra avaliação. E há ainda quem o recomende como presente: “Recomendo a toda a gente. É bonito, funciona bem, muda de cor com um simples toque. Ideal para o quarto dos miúdos, ou para nós.” Com mais de cinco mil avaliações na Amazon e uma média de 4,4 estrelas, não é difícil perceber porquê.

