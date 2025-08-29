Entrámos na casa nova de Bruna Gomes e Bernardo Sousa e descobrimos os candeeiros perfeitos por 20 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Bruna Gomes e Bernardo Sousa deram o tão esperado passo: a compra de uma casa de sonho em conjunto. Foi no canal de YouTube da influenciadora que os fãs puderam espreitar, pela primeira vez, o primeiro andar do duplex em Lisboa. E as imagens falam por si: uma cozinha ampla, três terraços enormes e uma vista de cortar a respiração.

Entre tantos detalhes que chamaram a atenção, houve um pormenor que conquistou de imediato: os candeeiros pretos da cozinha. Modernos, discretos e ao mesmo tempo sofisticados, são daqueles elementos de decoração que fazem a diferença no ambiente. E nós descobrimos modelos semelhantes disponíveis na Amazon por pouco mais de 20 euros.

Estes candeeiros distinguem-se pelo design cilíndrico e linhas delicadas, que trazem elegância e sobriedade a qualquer espaço, seja uma cozinha, sala de estar, quarto ou até restaurantes e bares. Fabricados em metal com acabamento mate — disponíveis em branco ou preto —, combinam robustez com estilo minimalista.

O cabo de suspensão é ajustável até 130 centímetros, permitindo adaptar-se a diferentes tipos de teto. Além disso, são práticos: utilizam lâmpadas GU10 de até 35 W, fáceis de substituir sempre que necessário, sem ter de trocar o candeeiro inteiro. A tampa mate ajuda ainda a difundir melhor a luz e a manter o foco visual no design.

Ou seja, tal como aconteceu na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa, este tipo de iluminação pode transformar qualquer ambiente, tornando-o mais acolhedor, moderno e sofisticado. Um pequeno detalhe decorativo, mas capaz de dar personalidade a toda a divisão.

