O seu CV pode estar a ser rejeitado antes mesmo de ser lido. Faça isto para evitar que aconteça

Ter um bom currículo já não é suficiente para garantir uma oportunidade no mercado de trabalho. Cada vez mais empresas recorrem a sistemas de inteligência artificial, conhecidos como ATS (Applicant Tracking Systems), para filtrar candidaturas antes mesmo de estas chegarem às mãos de um recrutador. O resultado? Muitos candidatos ficam pelo caminho sem nunca serem avaliados por uma pessoa.

Os currículos continuam a ser a principal porta de entrada para uma entrevista, mas a forma como são apresentados tornou-se determinante. Um CV visualmente apelativo para um recrutador pode não ser eficaz perante um sistema automático. Elementos como formatos complexos, títulos de secção pouco claros ou a ausência de datas completas podem levar à exclusão imediata de uma candidatura.

De acordo com o site El Cronista, os filtros ATS funcionam através da leitura automática dos documentos, convertendo-os em texto simples e procurando palavras-chave que correspondam aos requisitos da oferta de emprego. São avaliados fatores como cargos desempenhados, competências técnicas, ferramentas utilizadas, nível de escolaridade e anos de experiência. Quando não há correspondências exatas, o perfil é automaticamente descartado, mesmo que o candidato reúna as condições necessárias.

Perante este cenário, especialistas em recrutamento alertam para a importância de otimizar o currículo de forma estratégica. O objetivo não passa por exagerar ou falsear informações, mas por apresentar a experiência profissional de forma clara, organizada e alinhada com a linguagem utilizada nas ofertas de emprego. A escolha das palavras certas, a estrutura do documento e até o tipo de letra podem influenciar o sucesso de uma candidatura.

Entre as principais recomendações estão a utilização de palavras-chave exatas retiradas do anúncio da vaga, a descrição clara das funções desempenhadas, a inclusão de datas completas e a adoção de formatos simples, sem colunas, tabelas ou elementos gráficos. Fontes tradicionais como Arial ou Calibri e títulos de secção convencionais continuam a ser as mais reconhecidas pelos sistemas automáticos.

Outra estratégia considerada essencial é a adaptação do CV a cada vaga. Enviar o mesmo currículo para várias empresas diminui significativamente as probabilidades de sucesso. O ideal é partir de um modelo base e ajustá-lo conforme os requisitos específicos de cada anúncio, sobretudo ao nível das competências técnicas e das ferramentas exigidas.