“Robbie Williams do Sameiro” e inspiração para Griezmann e Prestianni: Ex-futebolista mostra foto com 24 anos e fãs não perdoam o visual arrojado

Já foi assim… Reconhece esta figura bem conhecida do mundo do desporto e televisão?

Há fotografias antigas que envelhecem bem. E depois há fotografias que envelhecem como o bom vinho, ou como o próprio Cândido Costa parece querer provar, com uma boa dose de humor.

O antigo futebolista partilhou nas redes sociais uma imagem dos tempos em que representava o SC Braga, quando tinha 24 anos, e deixou uma legenda curta, mas suficientemente esclarecedora: “24 anos. Muitos sonhos. Pouco juízo. E água oxigenada a mais.”

A fotografia rapidamente chamou a atenção dos seguidores, não apenas pelas memórias que recupera, mas sobretudo pelo visual do antigo jogador.

E houve quem encontrasse uma explicação para aquele cabelo. “O Robbie Williams do Sameiro!”, escreveu um dos seguidores, numa referência ao cantor britânico. Outros foram pelo mesmo caminho: “Calma, Robbie Williams!”, lê-se num dos comentários.

“Pouco Juízo mas Lindo, lindíssimo”, comentou ainda o antigo internacional português Miguel Veloso.

“Boa camisola. Ótimo cabelo. Que tempos”, escreveu outro seguidor, enquanto outro não resistiu à provocação: “Quando ainda podias fazer o que querias desse cabelo”.

E há ainda quem tenha olhado para a fotografia com olhos de 2026 e encontrado ali uma espécie de tendência antecipada. “Onde o Griezmann e o Prestianni foram buscar inspiração”, pode ler-se entre as reações à publicação.

Segundo os comentários, Cândido Costa não estava apenas à frente do seu tempo. Estava, aparentemente, a lançar tendências capilares para uma geração de futebolistas que ainda nem sequer tinha chegado ao futebol de topo.

Dos relvados para a televisão

A fotografia recupera uma fase bastante diferente da vida de Cândido Costa. Nascido em São João da Madeira, em 1981, o antigo jogador passou pela formação do Benfica e chegou ao futebol profissional ainda muito jovem. Representou, entre outros, FC Porto, Vitória de Setúbal, Derby County, SC Braga e Belenenses. No Braga jogou entre 2004 e 2006.

Foi, portanto, numa dessas temporadas no Minho que surgiu o Cândido Costa desta fotografia: 24 anos, camisola do Braga, muitos sonhos e, pelas próprias palavras, “pouco juízo”.

O futebol, entretanto, acabou por ficar para trás. Mas Cândido Costa encontrou uma segunda vida profissional — e uma segunda personagem.

Na televisão, tornou-se presença regular e ganhou espaço através do seu sentido de humor, espontaneidade e capacidade de transformar praticamente qualquer conversa numa história. Passou pelo Canal 11 e por programas da RTP, incluindo o Taskmaster, onde integrou o elenco da temporada de 2024.

A reinvenção foi tão bem-sucedida que, em setembro de 2024, recebeu o Globo de Ouro de Revelação do Ano, aos 43 anos. No discurso, resumiu a transformação com o humor que entretanto se tornou uma das suas imagens de marca: brincou que, se o prémio tivesse chegado no final da carreira de futebolista, provavelmente teria sido penhorado.

Uma "personagem" que já dispensa apresentações

O mais curioso nesta fotografia é talvez o contraste. O Cândido Costa que aparece no relvado, sério, cabelo descolorado e camisola do Braga, parece pertencer a outra era. O Cândido Costa que hoje o público reconhece é o homem da televisão, das histórias, das tiradas inesperadas e das redes sociais, uma figura que transformou a própria personalidade numa das suas maiores ferramentas de comunicação.