Voltar das férias pode ser mais cansativo do que trabalhar. Saiba porquê e como recuperar

As férias são sinónimo de descanso, mas muitas vezes voltamos delas mais cansados do que aquilo que fomos. As rotinas são mais livres, há menos horários a cumprir e regressar à "vida real" pode parecer um verdadeiro desafio. Mas há alguns passos que pode seguir para tornar este processo mais fácil.

Especialistas do Hospital da Luz dão algumas dicas simples para adotar durante alguns dias de transição, que deverão ser suficientes para ajustar o relógio biológico. Fique a par de tudo.

Está na hora de reajustar o sono

Quando regressa das férias, é fundamental voltar a uma rotina de sono equilibrada. O ideal é antecipar entre 15 a 30 minutos o horário para se deitar, até atingir o horário a que está normalmente habituado.

É crucial evitar sestas durante estes dias de readaptação. Quando acordar de manhã, evite ficar muito tempo no escuro. Tente expor-se logo à luz natural, enquanto toma o seu café da manhã. Quando exposto ao sol, o organismo percebe que é hora de despertar e vai ter automaticamente mais energia.

As refeições precisam de voltar ao "normal"

Depois de alguns dias de excessos, naturais em períodos de férias, é fundamental voltar a uma alimentação equilibrada. Também é importante estabelecer horários para as refeições, uma vez que ajuda (e muito) e reajustar o relógio biológico.

À noite, evite o café, o álcool e outras bebidas estimulantes com cafeína.

Crie um bom ambiente para dormir

Para voltar à rotina, é importante criar um ambiente que favoreça a qualidade do sono.

Segundo o médico especialista António Sousa Fernandes, do Hospital da Luz:

A temperatura ideal para dormir bem é entre 18°C e 22°C, nem muito frio, nem muito quente

A iluminação à noite, antes de dormir deve ser suave e não deve haver luz natural ou artificial no quarto quando for dormir

O ruído prejudica o sono, pelo que deve ser evitado antes de dormir, e durante a noite o quarto deve estar em silêncio

Praticar exercício físico

Praticar exercício físico melhora a qualidade do sono. Por isso, se durante as férias o exercício ficou esquecido, está na hora de o retomar (ou de começar).

Mas, atenção: treinar à noite não é uma boa ideia. O corpo deve estar em descanso e não ter grandes estímulos. Caso contrário, o seu sono pode ficar comprometido.

Reduzir a exposição a estímulos

Quando se estiver a aproximar a hora de dormir, o ideal é desligar-se de tudo o que possam ser estímulos externos. Telemóveis, tablets, televisões e computadores devem ser evitados.

Em vez disso, leia um livro, ouça música, tome um duche relaxante ou faça alguns exercícios de meditação e de respiração.

Regressar de férias e retomar rotinas pode ser um verdadeiro desafio, mas se seguir estas dicas, o processo será certamente mais fácil.