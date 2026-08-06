"Foi salvo em segurança": Cantor é resgatado pelos bombeiros

O cantor brasileiro Gilberto Gil foi salvo por bombeiros. A notícia foi avançada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, através das redes sociais.

"Na noite deste domingo, dia 2 de agosto, os militares do 17.º Grupamento de Bombeiro Militar (17º GBM - Copacabana) foram acionados para uma ocorrência de salvamento de pessoa em elevador", começam por escrever, numa partilha do Facebook.

"A vítima resgatada era o renomado cantor Gilberto Gil, que foi salvo com segurança pelos bombeiros militares do CBMERJ. A operação foi realizada com rapidez, técnica e precisão, garantindo que o artista não tivesse ferimentos", revelaram.

"Em qualquer emergência, conte sempre com o Corpo de Bombeiros!", escreveram, por fim, na legenda da partilha que se fez acompanhar de uma fotografia em que Gilberto Gil, de 84 anos, surge ao lado dos bombeiros que o resgataram.