Rebeca hospitalizada de urgência e obrigada a cancelar concerto. Já há uma onda de apoio à cantora

Rebeca assinalou uma data especial ao lado do marido, Élio Gomes. A cantora recorreu às redes sociais para celebrar mais um aniversário de casamento e recuperou uma fotografia da cerimónia, na qual os dois surgem a trocar um beijo apaixonado.

«6 anos de casados e a contar! Parece que foi ontem que entrámos naquela aventura de nos casarmos em plena época de COVID, com direito a direto da SIC no programa “O Noivo É Que Sabe”», escreveu na legenda da publicação.

A artista aproveitou ainda para deixar uma declaração de amor ao companheiro, sublinhando que, apesar da passagem do tempo, a cumplicidade continua intacta.

«Passou a correr, mas a cumplicidade, as gargalhadas e o amor continuam a ser os mesmos. Parabéns a nós, meu amor! Que a viagem continue sempre assim», acrescentou.

A imagem, que recupera um dos momentos mais especiais da vida do casal, recebeu a atenção dos seguidores, que se juntaram à celebração.

Um casamento em plena pandemia, transmitido na televisão

Rebeca e Élio Gomes casaram-se a 14 de novembro de 2020, numa cerimónia que fez parte do programa da SIC O Noivo É Que Sabe. O casamento foi organizado pelo noivo e transmitido na televisão, numa altura em que a pandemia de Covid-19 obrigava a cuidados especiais e a limitações nos convívios.

Na altura, a cantora contou que o casamento era um sonho antigo e que a decisão de dar esse passo representava uma grande prova de amor por parte de Élio. O casal estava junto há cerca de nove anos quando decidiu trocar alianças.

A cerimónia teve ainda um significado especial por concretizar um desejo que Rebeca já tinha manifestado publicamente. Em 2020, depois de ultrapassar dois cancros, a artista tinha revelado que sonhava casar e destacado o apoio que recebia do companheiro nos momentos mais difíceis.

A história de amor começou quando Rebeca tinha 15 anos

A relação entre Rebeca e Élio tem uma história pouco convencional. Os dois conheceram-se quando a cantora tinha apenas 15 anos e atuava em casamentos e outras festas. Élio, então com 21 anos, trabalhava nesses eventos, servindo às mesas e como barman.

A primeira aproximação não durou muito tempo. Numa conversa com Tânia Ribas de Oliveira, no programa A Nossa Tarde, da RTP, Rebeca recordou que o namoro durou cerca de dois meses e que o então companheiro decidiu terminar a relação devido à diferença de idades. «Lembro-me que chorei horrores. Tive um desgosto horrível», contou a cantora.

Anos mais tarde, os caminhos dos dois voltaram a cruzar-se. Depois de ambos terem passado por outros relacionamentos e casamentos, reencontraram-se e a paixão renasceu. Acabaram por oficializar a relação em 2020.

Dois diagnósticos de cancro marcaram a vida da cantora

A história pessoal de Rebeca também ficou marcada por duas batalhas contra o cancro. A primeira surgiu quando tinha 29 anos, com um diagnóstico de cancro da tiroide. A cantora teve de interromper a atividade profissional e ser submetida a uma operação.

Sete anos depois, em 2017, recebeu um novo diagnóstico: cancro da mama. Seguiram-se tratamentos exigentes, que incluíram cirurgia, quimioterapia, radioterapia e imunoterapia.

Em várias entrevistas, Rebeca falou sobre o impacto emocional desse período. Chegou a afastar-se dos palcos e a atravessar uma fase de grande fragilidade. Numa conversa com a RTP, recordou que esteve seis meses fechada em casa e que decidiu falar publicamente sobre a doença para tentar ultrapassar a depressão que estava a viver.

O apoio da família foi fundamental. A cantora já reconheceu, em particular, a presença de Élio durante os momentos mais difíceis, descrevendo-o como alguém que esteve sempre ao seu lado.

Novo susto de saúde levou a uma operação em 2025

Mais recentemente, em 2025, Rebeca voltou a enfrentar um problema de saúde. Em entrevista ao Correio da Manhã, revelou que sofreu uma hemorragia intensa durante um concerto, situação que a levou a temer que estivesse perante um novo episódio oncológico.

A cantora explicou que precisou de receber duas transfusões de sangue e acabou por ser submetida a uma cirurgia. Depois dos exames, soube que o problema estava relacionado com uma adenomiose, uma doença do útero, e não com um novo cancro.

Na mesma entrevista, revelou ter sido submetida a uma histerectomia total. Apesar do susto e da recuperação, regressou aos palcos poucas semanas depois.

«Se não fosse mãe não tinha metade desta força», afirmou, ao falar da forma como o filho a ajudou a enfrentar os tratamentos e os momentos mais difíceis.

Uma família que também faz parte da carreira de Rebeca

A família tem um papel muito presente na vida pessoal e profissional da cantora. O pai acompanha-a na carreira e é responsável pelo som, enquanto a irmã Vanessa participa nas coreografias. Também o marido integra a equipa e o filho Rubim começou a acompanhá-la musicalmente.

Em novembro de 2025, Rebeca explicou ao Correio da Manhã que sente um orgulho especial por ver o filho aproximar-se da música e por poder partilhar o trabalho com as pessoas que lhe são mais próximas.

A cantora, cujo nome verdadeiro é Cláudia Sofia Henriques, nasceu nas Caldas da Rainha e começou a cantar ainda em criança. Aos 12 anos já atuava em festas e casamentos e, aos 17, gravou o primeiro álbum. O nome artístico foi sugerido por Ágata, que se tornou uma das figuras importantes no início do seu percurso.

Agora, ao celebrar seis anos de casamento com Élio, Rebeca recupera uma imagem de um dia especial e deixa uma mensagem simples sobre a relação: apesar dos desafios e do tempo que passa, a cumplicidade e o amor continuam a ser os mesmos.