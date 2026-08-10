Xana Carvalho
Xana Carvalho

Quase irreconhecível. Famosa cantora portuguesa passa por transformação impressionante e surge muito mais magra
Mafalda Mourão
Há 3h e 32min

Está super fit, definida e deixou os fãs completamente rendidos. A cantora portuguesa partilhou um novo vídeo e a mudança não passou despercebida

Xana Carvalho está cada vez mais magra e mostrou recentemente a nova forma física ao fãs, que ficaram completamente boquiabertos com a mudança. 

Num novo vídeo, a artista surge visivelmente mais magra, definida e com uma imagem muito diferente daquela que muitos espectadores conheceram nos últimos anos, e que ganhou ainda mais protagonismo depois de ter participado n'O Dilema, da TVI. A transformação chamou imediatamente a atenção e multiplicaram-se os elogios à sua aparência.

Mas, mais do que uma simples mudança de visual, a cantora fez questão de revelar parte do percurso que a trouxe até aqui.

A história começou em 2024, quando participou no reality show Dilema. Foi depois dessa experiência que a cantora perdeu 10 quilos em apenas seis semanas, uma mudança que já tinha sido bastante comentada na altura. Mas o processo não ficou por aí.

Em 2025, Xana Carvalho avançou para um procedimento cirúrgico

Na legenda da publicação agora partilhada, a artista conta que, em 2025, recorreu à Clínica Milénio, onde foi acompanhada pelo cirurgião Ângelo Rebelo. “Estive na Clínica Milénio nas mãos do maravilhoso Dr. Ângelo Rebelo, onde fiz um procedimento cirúrgico”, revelou.

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Sem entrar em grandes detalhes sobre o procedimento, a cantora explica que, desde então, tem conseguido aproximar-se dos objetivos que definiu para si própria. “Desde então, tenho conseguido alcançar os meus objetivos e que feliz estou!”, escreveu.

O resultado está agora à vista no vídeo que partilhou. A cantora aparece com uma silhueta bastante mais definida e uma imagem física que surpreendeu muitos dos seus seguidores. Os comentários rapidamente se encheram de mensagens de apoio, orgulho e admiração.

“Estás incrível. Tenho muito orgulho em ti minha linda. 💪”, escreveu uma fã. “Sigaaaaa!!! És linda de qualquer maneira ❤️”, pode ler-se noutra reação. “Orgulho em ti ❤️”, “Está maravilhosa 👏” e “Gataaa🔥” foram outros dos comentários deixados na publicação. Houve ainda quem destacasse que a mudança vai muito além da aparência: “Está cada vez mais bonita por dentro e por fora❤️”.

Apesar de toda a atenção que a transformação está a gerar, a própria cantora parece sobretudo satisfeita com o caminho que tem feito. A mensagem que acompanha o vídeo é, acima de tudo, de realização pessoal. Depois de várias mudanças ao longo dos últimos anos, a artista assume-se feliz por estar a conseguir alcançar os objetivos a que se propôs.

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Pode ver, na galeria que preparámos para si, a mudança impressionante de Xana Carvalho

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