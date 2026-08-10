Quase irreconhecível. Famosa cantora portuguesa passa por transformação impressionante e surge muito mais magra

Xana Carvalho está cada vez mais magra e mostrou recentemente a nova forma física ao fãs, que ficaram completamente boquiabertos com a mudança.

Num novo vídeo, a artista surge visivelmente mais magra, definida e com uma imagem muito diferente daquela que muitos espectadores conheceram nos últimos anos, e que ganhou ainda mais protagonismo depois de ter participado n'O Dilema, da TVI. A transformação chamou imediatamente a atenção e multiplicaram-se os elogios à sua aparência.

Mas, mais do que uma simples mudança de visual, a cantora fez questão de revelar parte do percurso que a trouxe até aqui.

A história começou em 2024, quando participou no reality show Dilema. Foi depois dessa experiência que a cantora perdeu 10 quilos em apenas seis semanas, uma mudança que já tinha sido bastante comentada na altura. Mas o processo não ficou por aí.

Em 2025, Xana Carvalho avançou para um procedimento cirúrgico

Na legenda da publicação agora partilhada, a artista conta que, em 2025, recorreu à Clínica Milénio, onde foi acompanhada pelo cirurgião Ângelo Rebelo. “Estive na Clínica Milénio nas mãos do maravilhoso Dr. Ângelo Rebelo, onde fiz um procedimento cirúrgico”, revelou.

Sem entrar em grandes detalhes sobre o procedimento, a cantora explica que, desde então, tem conseguido aproximar-se dos objetivos que definiu para si própria. “Desde então, tenho conseguido alcançar os meus objetivos e que feliz estou!”, escreveu.

O resultado está agora à vista no vídeo que partilhou. A cantora aparece com uma silhueta bastante mais definida e uma imagem física que surpreendeu muitos dos seus seguidores. Os comentários rapidamente se encheram de mensagens de apoio, orgulho e admiração.

“Estás incrível. Tenho muito orgulho em ti minha linda. 💪”, escreveu uma fã. “Sigaaaaa!!! És linda de qualquer maneira ❤️”, pode ler-se noutra reação. “Orgulho em ti ❤️”, “Está maravilhosa 👏” e “Gataaa🔥” foram outros dos comentários deixados na publicação. Houve ainda quem destacasse que a mudança vai muito além da aparência: “Está cada vez mais bonita por dentro e por fora❤️”.

Apesar de toda a atenção que a transformação está a gerar, a própria cantora parece sobretudo satisfeita com o caminho que tem feito. A mensagem que acompanha o vídeo é, acima de tudo, de realização pessoal. Depois de várias mudanças ao longo dos últimos anos, a artista assume-se feliz por estar a conseguir alcançar os objetivos a que se propôs.

Pode ver, na galeria que preparámos para si, a mudança impressionante de Xana Carvalho