Cantora portuguesa acaba de apresentar o neto, mas poucos sabem que este não é o primeiro: ela já é avó há 14 anos

Rita Guerra está a viver uma nova fase de felicidade em família. Aos 58 anos, a cantora portuguesa voltou a ser avó e apresentou finalmente aos seguidores o pequeno Vicente, o segundo neto da artista.

A novidade foi partilhada esta quinta-feira, 24 de setembro, numa fotografia em que Rita Guerra surge com o bebé ao colo, num momento de grande ternura. Vicente nasceu a 5 de agosto e é filho de Diogo, um dos filhos da cantora, e de Vanessa.

"O Vicente nasceu dia 5 de Agosto e é a nova luz dos nossos dias", escreveu Rita Guerra na legenda da publicação. A cantora aproveitou ainda para felicitar os pais do bebé: "Parabéns, Diogo e Vanessa".

E, como qualquer avó rendida ao novo elemento da família, deixou uma declaração sem margem para dúvidas: "O neto mais lindo do mundo".

Rita Guerra é avó há 14 anos

Apesar de a nova chegada ter despertado agora a atenção dos fãs, a verdade é que o papel de avó não é novidade para Rita Guerra.

A cantora foi avó pela primeira vez aos 44 anos, quando nasceu Madalena, filha do seu filho mais velho, Nuno. A notícia de que Rita iria ser avó foi avançada pela Lux em julho de 2011, quando a artista tinha 43 anos e aguardava a chegada do primeiro neto.

Madalena tem atualmente 14 anos. Ou seja, Rita Guerra vive a experiência de ser avó há mais de uma década, uma faceta da sua vida familiar que sempre manteve relativamente longe dos grandes holofotes.

Agora, aos 58 anos, a família cresceu novamente com a chegada de Vicente.

A foto amorosa que conquistou os fãs

A imagem de Rita Guerra com o bebé ao colo rapidamente gerou uma onda de carinho entre os seguidores da cantora.

Na caixa de comentários, multiplicaram-se as mensagens de felicitações à artista e à família. "Muitas felicidades Rita e família", escreveu um dos fãs, enquanto outro descreveu a chegada do bebé como "um presente maravilhoso de Deus".

"Muitos parabéns, minha querida! Que bênção maravilhosa!", pode ainda ler-se entre as reações à publicação.

Houve também quem destacasse precisamente a relação entre Rita e o novo neto. "A sorte do Vicente ter uma avó como tu. Muito amor e muita felicidade para todos vocês", escreveu uma seguidora.

"Tão linda esta foto. É feita de amor", comentou outra fã, desejando que Vicente cresça "cheio de saúde e feliz".

Entre as muitas mensagens deixadas na publicação, houve ainda quem resumisse o sentimento em poucas palavras: "Ser avó é maravilhoso".