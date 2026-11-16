Veja como a filha mais nova de Xana Carvalho cresceu!

A cantora e antiga concorrente do «Dilema», da TVI, voltou a surpreender nas redes sociais com uma publicação particularmente ousada. Mais confiante e a exibir a forma física atual, Xana Carvalho recebeu uma verdadeira chuva de elogios.

Xana Carvalho voltou a dar que falar nas redes sociais. A cantora, que ficou também conhecida pela participação no reality show «Dilema», da TVI, partilhou uma nova fotografia que está a conquistar as atenções dos seguidores e que poderá ser uma das suas publicações mais sensuais até à data.

Com uma produção arrojada, a artista surge com uma peça de renda, num visual ousado que realça a sua silhueta e deixa evidente a confiança com que tem assumido esta nova fase. Mais magra e com uma imagem renovada, Xana Carvalho voltou a mostrar que gosta de surpreender e de explorar diferentes versões de si própria.

«Há muitas versões de mim. E ainda não conhecem todas 🖤», escreveu na legenda da publicação, deixando no ar a promessa de que ainda há muito para descobrir.

A frase não passou despercebida e a caixa de comentários rapidamente se encheu de reações. Entre elogios à beleza e à confiança da cantora, foram várias as mensagens deixadas pelos seguidores.

«Que lindona cada dia estás mais linda», «Que brasa», «Avião», «Linda», «Poderosa», «Ai, senhores. Até me falta o ar» e «Perfeita» são alguns dos comentários que se podem ler.

Xana Carvalho e uma transformação que não passou despercebida

Esta nova imagem surge depois de uma transformação física que a própria cantora tem vindo a partilhar com os seguidores. Em outubro, Xana Carvalho revelou ter perdido 28 quilos ao longo de três anos, assumindo estar atualmente «mais saudável, mais confiante, muito mais feliz».

Na altura, a artista partilhou imagens que mostravam a diferença entre o passado e o presente e fez questão de destacar o orgulho que sente no caminho percorrido.

«Em breve celebro os meus 45 anos e sinto que estou melhor que nunca», escreveu então.

A mudança não se resume, porém, à aparência. Em entrevistas, Xana Carvalho tem falado sobre uma fase de maior segurança pessoal e confiança, reconhecendo que a experiência no «Dilema», em 2024, também contribuiu para essa evolução.

Da música ao «Dilema»: uma nova fase para a cantora

Apesar de ter chegado a um público mais alargado através do reality show da TVI, Xana Carvalho conta com mais de duas décadas de percurso musical.

A cantora deu-se a conhecer em programas como «Cantigas da Rua» e «Chuva de Estrelas», tendo lançado o primeiro álbum, «Agitação, Paixão», em 2000. Ao longo dos anos, construiu uma carreira marcada pela música pop, pelas sonoridades dançáveis e pelo contacto próximo com o público.

Depois da participação no «Dilema», Xana Carvalho tem assumido uma fase de maior confiança, tanto a nível pessoal como profissional. Em agosto de 2026, numa entrevista ao Som Direto, falou precisamente sobre a segurança que ganhou com a experiência televisiva e sobre a vontade de continuar a conquistar o público através da música.

Agora, é também nas redes sociais que a artista mostra diferentes facetas. E, a julgar pela reação a esta última publicação, os seguidores estão atentos a cada nova versão de Xana Carvalho.