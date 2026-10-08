Tem 18 anos e vai receber um presente: esta cidade portuguesa presenteou o seu cão mais velho

Cindy tem 18 anos e 5 meses e acaba de conquistar um título muito especial: é o cão mais idoso do concelho de Loulé. A cadela, residente na freguesia de São Sebastião, foi a vencedora do concurso promovido pela Câmara Municipal de Loulé, integrado no Loulé Festival Animal.
Popota e Buddy completam o pódio
Cindy não foi a única sénior de quatro patas a destacar-se.
No segundo lugar ficou Popota, também residente em São Sebastião, com 16 anos e 5 meses.
O terceiro lugar pertenceu a Buddy, de Quarteira, que tem 15 anos e 4 meses.
A vencedora terá direito a uma sessão fotográfica com o seu tutor ou tutora e receberá ainda ração em quantidade equivalente à sua idade: 18 quilos.
Popota e Buddy também serão premiados com ração, neste caso em quantidades correspondentes às respetivas idades.
Um dia para lembrar os cães mais velhos
O anúncio de Cindy como cão mais idoso de Loulé acontece a 1 de outubro, Dia do Cão Idoso.
A efeméride pretende chamar a atenção para as necessidades especiais dos cães na terceira idade, nomeadamente no que diz respeito à saúde, conforto e bem-estar.
A data procura também promover a adoção responsável de animais mais velhos que se encontram em abrigos, lembrando que os cães seniores continuam a poder encontrar uma família e um novo lar.
Com 18 anos e 5 meses, Cindy é agora a representante mais velha dos cães do concelho de Loulé — e tem direito a uma celebração à altura da sua idade.