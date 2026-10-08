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Cães mais velhos de Loulé
Cães mais velhos de Loulé |

Tem 18 anos e vai receber um presente: esta cidade portuguesa presenteou o seu cão mais velho
IOL
Há 58 min
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Cindy não foi a única sénior de quatro patas a destacar-se

Cindy tem 18 anos e 5 meses e acaba de conquistar um título muito especial: é o cão mais idoso do concelho de Loulé. A cadela, residente na freguesia de São Sebastião, foi a vencedora do concurso promovido pela Câmara Municipal de Loulé, integrado no Loulé Festival Animal.

Popota e Buddy completam o pódio

Cão mais Idoso

Cindy não foi a única sénior de quatro patas a destacar-se.

No segundo lugar ficou Popota, também residente em São Sebastião, com 16 anos e 5 meses.

O terceiro lugar pertenceu a Buddy, de Quarteira, que tem 15 anos e 4 meses.

A vencedora terá direito a uma sessão fotográfica com o seu tutor ou tutora e receberá ainda ração em quantidade equivalente à sua idade: 18 quilos.

Popota e Buddy também serão premiados com ração, neste caso em quantidades correspondentes às respetivas idades.

Um dia para lembrar os cães mais velhos

O anúncio de Cindy como cão mais idoso de Loulé acontece a 1 de outubro, Dia do Cão Idoso.

A efeméride pretende chamar a atenção para as necessidades especiais dos cães na terceira idade, nomeadamente no que diz respeito à saúde, conforto e bem-estar.

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A data procura também promover a adoção responsável de animais mais velhos que se encontram em abrigos, lembrando que os cães seniores continuam a poder encontrar uma família e um novo lar.

Com 18 anos e 5 meses, Cindy é agora a representante mais velha dos cães do concelho de Loulé — e tem direito a uma celebração à altura da sua idade.

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