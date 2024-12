Atenção aos biscoitos: descubra os snacks mais saudáveis para dar ao seu cão

As raças de cães com a maior esperança de vida

Não é só em seres humanos que a obesidade é uma doença que merece especial atenção. Os animais também podem estar fora do peso recomendado. Prevenir a obesidade canina começa por uma avaliação do estado físico do seu animal.

O seu ‘amigo de quatro patas’ pode estar dentro do parâmetro do seu peso 'ideial' para a sua idade e tamanho, mas, mesmo assim, alguns quilos a mais podem fazer uma grande diferença. De acordo com um artigo do site American Kennel Club, especialistas sugerem diversas medidas para evitar problemas de saúde no seu animal.

O papel da alimentação

A perda de peso nos cães depende principalmente de dois fatores: alimentação e exercício. Contudo, a alimentação desempenha o papel mais importante neste processo.

Segundo Ernie Ward, veterinário e fundador da Associação para a Prevenção da Obesidade em Animais de Estimação (APOP), "a perda de peso começa e termina na tigela de comida de cães e gatos. Para os cães, cerca de 60-70% depende da dieta, e apenas 30-40% do exercício".

Quantidade e qualidade da alimentação

Estabelecer uma quantidade precisa de calorias para o seu cão é fundamental. As orientações calóricas nas embalagens das rações costumam ser demasiado amplas e frequentemente conduzem ao excesso de alimentação. É importante considerar fatores como raça, porte, nível de atividade e se o animal está esterilizado.

Além disso, a qualidade da dieta é essencial. Em comparação com alimentos processados, que contêm um elevado teor de hidratos de carbono, dietas frescas e ricas em proteínas são mais eficazes para manter os cães mais saudáveis e saciados.

O papel do exercício

Levar o seu cão a passear é um ponto fundamental para manter o equilíbrio do seu peso. Embora o mínimo recomendado seja 20 minutos, duas vezes por dia, muitas raças precisam de muito mais. Para cães com excesso de peso, é importante começar com curtas caminhadas, para evitar lesões futuras.

Consulte o veterinário

Levar o seu cão ao veterinário também é crucial para a ajuda da perda peso ou manter uma alimentação equilibrada. Se, apesar das mudanças na alimentação e no exercício, o seu cão não conseguir perder peso, é importante procurar ajuda e prevenir problemas de saúde, bem como hipotireoidismo ou síndrome de Cushing.

Atenção aos biscoitos!

Todos os tutores gostam de mimar os seus cães, mas a oferta excessiva de biscoitos pode prejudicar a saúde do animal. Aqui, tanto a qualidade como a quantidade dos snacks são essenciais para manter o equilíbrio.

É essencial controlar a quantidade de snacks que o seu cão consome diariamente e o impacto calórico dos mesmos. Os snacks devem ser contabilizados e não devem ultrapassar 10% do total das calorias diárias.

Muitos veterinários recomendam "snacks" de um único ingrediente, como vegetais e frutas frescas. Cenouras baby, aipo, brócolos, feijão-verde, pepinos, mirtilos, maçãs e bananas são opções saudáveis que, ao contrário de snacks processados, podem beneficiar a saúde do seu cão (use maçãs e bananas com moderação devido ao seu maior teor de açúcar).

O vínculo entre tutores e cães é especial, mas pode ser reforçado com snacks saudáveis ou porções menores. Um especialista alerta sobre este estímulo: "Os cães sentem o mesmo prazer com um pequeno pedaço de um snack do que com uma quantidade maior (...) existem diversas formas de demonstrar amor e fortalecer o vínculo com o seu animal, sem que a comida seja o único meio", afirmou Alex Schechter, DVM.