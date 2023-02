Com que frequência deve dar banho ao seu cão?

A frequência com que se deve dar banho aos cães depende de muitos fatores, como o tipo de pêlo do animal ou as suas rotinas.

O tipo de pêlo é um fator importante mas a lógica de ‘mais pêlo, mais banho’ é muito redutora. Raças sem pêlo, como o Cão de Crista Chinês ou o Pelado Mexicano, por exemplo, exigem muito mais cuidados do que as raças com pêlo, alerta o American Kennel Club (AKC).

“Para cães com pelagem média a grande, pode ser necessário um banho semanal ou a cada quatro a seis semanas, desde que o pêlo seja mantido adequadamente entre os banhos”, explica o tratador Jorge Bendersky ao AKC.

Mas, por exemplo, uma raça como o Puli Húngaro, não pode tomar banho com tanta frequência.

A meio caminho, estão os cães de raças com pêlo denso ou duplo como o Labrador Retriever, o Golden Retriever ou o Husky Siberiano que fazem a ‘mudança de pêlo’ sazonal: “O banho excessivo pode retirar muita gordura da pele e prejudicar esse processo. Usar um produto específico para a altura da queda ajudará a evitar isso”, explica Monica Handy, proprietária de um spa canino.

Se o cão sofre com alguma condição de saúde, o tosquiador e/ou veterinário pode sugerir um champô de tratamento. Mesmo que o seu cão seja saudável, rotinas de higiene com produtos específicos ou escovas para remover o pêlo morto vão ajudar a manter o animal saudável por mais tempo. “Todos os animais de estimação beneficiam com uma limpeza mensal dos ouvidos e corte de unhas ”, explica Beth Cristiano, especialista em limpeza animal.

Mas além da saúde do cão, é preciso ter em conta a saúde dos humanos com quem o animal vive: “Por vezes o banho é para conforto dos humanos, não dos animais”, explica Beth. “Para tutores que sofrem de alergias, normalmente reagem ao pelo dos animais de estimação, o que pode ser controlado com uma rotina de banho semanal.” Um champô próprio para remoção de pelo também pode ajudar a controlar as alergias da família humana.

Para um estilo de vida ativo pode ser mais fácil ter um cão de pelo curto, visto que manter o cão limpo entre banhos requer menos esforço. Pode esfregar bem o cão de pelo curto com um pano húmido para remover a sujidade depois de uma ida ao parque.

É claro que cães que brincam no mar, pescam em águas lamacentas ou pastoreiam ovelhas o dia todo podem acabar por precisar de mais banhos do que aqueles que passam a maior parte do tempo dentro de casa, independentemente da raça.

O derradeiro conselho de Jorge Bendersky é: “Devemos lavar os nossos cães quando eles já não estão em condições de ser abraçados".