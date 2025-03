Durante quanto tempo pode um cão estar sozinho em casa?

Há um gesto de carinho que tem com o seu cão e que ele provavelmente odeia

Deixar um cão sozinho em casa é uma preocupação comum para muitos donos e sabemos que ninguém gosta de os deixar sozinhos. Embora cada raça seja diferente, especialistas indicam que um cão adulto saudável não deve ficar sozinho por mais de 4 a 6 horas por dia.

Segundo o site El Espectador, para os cães bebés, esse tempo reduz-se para 2 a 3 horas, pois necessitam de atenção constante, socialização e oportunidades para aprender a controlar as necessidades fisiológicas. Já os cães mais velhos, especialmente aqueles com problemas de saúde, podem sofrer ainda mais com a solidão prolongada.

Os riscos de ficarem sozinhos muito tempo

Deixar um cão sozinho por demasiado tempo pode causar ansiedade por separação, levando a comportamentos destrutivos, como roer móveis, ladrar excessivamente ou fazer as necessidades dentro de casa. Além disso, a falta de movimento e interação pode resultar em problemas de saúde, como excesso de peso, dores musculares e stress.

Como ajudar o seu cão a lidar com isso?

Para minimizar os impactos negativos, os especialistas recomendam:

Criar uma rotina fixa , para que o animal se sinta mais seguro;

, para que o animal se sinta mais seguro; Fornecer brinquedos interativos , como dispensadores de snacks, para o manter entretido;

, como dispensadores de snacks, para o manter entretido; Fazer um passeio antes de sair, permitindo que gaste energia e fique mais calmo.

O essencial é conhecer as necessidades do seu cão e garantir que ele se sente seguro e confortável, mesmo quando fica sozinho por algumas horas.