Morreu Nino, o cão que em 15 anos de vida só tinha ido uma vez à rua

Morreu o cão Nino, cujo estado indignou e emocionou os portugueses, depois de ter sido encontrado num terraço sem quaisquer condições e do qual tinha saído uma vez (como admitiram os tutores). “Hoje deixámos o Nino partir”, revelou o IRA - Intervenção e Resgate Animal.

A organização resgatou o animal há uma semana, com a ajuda da PSP, “de uma casa de onde saiu apenas 1 vez em 15 anos…”. “Este cão, em 15 anos, foi UMA ÚNICA vez à rua. Este cão, em toda a sua vida, não soube o que eram outros animais, pessoas, jardins, passeios, brincar na relva, na praia, uma bola ou um brinquedo. Absolutamente nada. Foi-lhe negado o direito de viver. Quem olhar para este cão, percebe imediatamente que já está “morto” por dentro há muito tempo. Todo ele é um saco de ossos completamente a ser devorado pulgas”, escreveu o IRA nas redes sociais quando salvou Nino.

Infelizmente, a denúncia e os esforços de quem salvou Nino chegaram tarde demais. “O Nino tinha um tumor na garganta que lhe paralisou a língua e impedia a abertura do maxilar”, explicou a organização na sua página, adiantando que cinco médicos veterinários consideraram inoperável.

“Esperámos durante o fim de semana pelo resultado da citologia. O estado dele não melhorou! O Nino não foi afortunado, nasceu para sofrer. Caiu nas mãos de uma família de loucos e criminosos inimputáveis perante a lei”, indigna-se a organização sem fins lucrativos. “Mas a mesma lei que deveria impedir estes loucos de causarem sofrimento a outras vidas, esqueceu-se do Nino tal como se esquece de todos os outros que por aí existem a aguardar pela sua salvação ou simplesmente por uma morte lenta”.

“O Nino fechou os olhos abraçado, acompanhado, abrigado e acarinhado. Por mais imperdoável que tenha sido os teus 15 anos de sofrimento, que ao menos tenhas fechado os olhos com o coração calmo. Até um dia Descansa em paz”, pode ler-se no post do IRA.