Quer saber o que a internet acha do seu cão?

We Rate Dogs, uma página de Instagram com fotografias de cães adoráveis com um toque de humor

Tudo começou como uma série de piadas. Matt Nelson, um estudante, inspirou-se na comunidade "Weird Twitter" e já tinha cerca de 10.000 seguidores na sua conta pessoal. Em 2015, enquanto jantava num Applebee’s, criou uma sondagem no Twitter a perguntar se deveria criar uma conta dedicada à avaliação de cães. A resposta positiva levou-o a criar a WeRateDogs, que combina imagens de cães adoráveis com um toque de humor irreverente.

"Reparei que todas as piadas que envolviam cães tinham muito mais sucesso do que as outras," disse Nelson ao Whashigton Post. "Se toda a internet adora cães, e eu também, e se tenho jeito para escrever de forma humorística sobre eles, então deveria criar uma nova conta".

Rapidamente, percebeu que a sua experiência cómica tinha um grande potencial. No entanto, nunca imaginou que, quase uma década depois, a conta WeRateDogs continuaria a ter uma enorme e fiel base de seguidores. Os seus vídeos acumulam milhões de visualizações e recebem milhares de comentários entusiásticos.

Além de ser um negócio lucrativo, WeRateDogs criou uma organização sem fins lucrativos, a @1510foundation, que patrocina cães com necessidades médicas e melhora as suas hipóteses de adoção.

O conceito é simples: as pessoas enviam fotografias dos seus cães e a conta publica algumas dessas imagens, atribuindo-lhes uma classificação e um comentário humorístico. Embora a escala de classificação vá de um a dez, os cães recebem sempre pontuações superiores ao máximo, como "13/10". As publicações mais populares são também partilhadas no Instagram e Facebook.

Atualmente, Nelson e a sua equipa recebem entre 800 a 1.000 submissões diárias e selecionam o melhor conteúdo para publicar uma vez por dia. Com um público fiel e crescente, WeRateDogs tornou-se muito mais do que uma conta de humor: é um verdadeiro império para amantes de cães.