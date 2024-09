Veterinários apontam 11 coisas que todos fazemos e que deixam os nossos cães em stress

As raças de cães mais inteligentes do mundo

Alguns comportamentos do nosso dia-a-dia podem causar stress aos cães, sem que nos apercebamos. Na maioria das vezes, nem entendemos que isto acontece, porque para os humanos não há qualquer motivo de alarme.

Mas, um artigo do Business Insider aponta várias coisas que os tutores fazem sem perceberem que afetam os seus patudos. No mesmo artigo, vários veterinários foram consultados para elegerem as coisas típicas dos humanos que mais ‘enervam’ os nossos melhores amigos:

O uso de óculos de sol ou chapéus

Os óculos de sol e os chapéus podem obstruir a visão que o seu cão tem do seu rosto ou de outra pessoa. De acordo com o veterinário Gerardo Perez-Camargo, em declarações ao Business Insider, usar óculos de sol ou um chapéu pode incomodar o cão, já que os cães dependem da visão dos olhos das pessoas para entenderem o que estas vão fazer e para onde estão a olhar.

Cobrir o rosto pode fazer com que o cão se sinta inseguro em relação ao que está a acontecer. Embora não seja possível abandonar completamente o uso de óculos de sol e chapéus, tente dar ao seu cão uma atenção positiva enquanto usa esses acessórios, para tranquilizá-lo.

Olhar fixamente para o seu cão

A veterinária Sara Ochoa disse ainda ao Business Insider que olhar fixamente para o seu cão pode na verdade causar-lhe stress. Mesmo que esteja a observar o seu cão porque o acha adorável, ele pode pensar que está a fazer algo errado. Apesar de ser importante prestar atenção ao seu cão durante momentos de brincadeira, evite olhar fixamente para ele enquanto está a descansar no sofá ou na cama.

Abraços apertados e pegar ao colo

Embora seja difícil resistir a abraçar o seu cão, segurá-lo com demasiada força pode deixá-lo ansioso. Segundo Sara Ochoa, os cães gostam de carinho, mas não apreciam ser segurados de forma muito apertada, pois pode fazer com que se sintam presos e incapazes de se libertar. Ao abraçar o seu cão, seja gentil e permita-lhe espaço para se movimentar.

Mudar móveis

Os cães usam o olfato e a memória para se orientarem em casa. A veterinária Mary Gardner explicou ao Business Insider que, para alguns cães (especialmente os mais velhos ou com problemas de visão), mudar a disposição da mobília em casa pode causar stress. Os cães criam um mapa mental do espaço em que vivem, como refere a especialista, e alterações nesse espaço podem gerar ansiedade, uma vez que não sabem onde estão as coisas.

Música alta

A veterinária Jessica Kirk disse ainda ao Business Insider que a música alta ou dispositivos eletrónicos ruidosos podem sobrecarregar os cães e interferir com a sua audição. Sons altos podem ser muito desagradáveis para os ouvidos sensíveis dos cães, fazendo com que muitos deles fiquem stressados e desconfortáveis. Quando viajar com o seu cão, mantenha o volume do rádio baixo.

Roupas para animais

O seu cão pode parecer fofinho com um colete de malha, mas, segundo a veterinária, a roupa pode causar stress nos cães. Muitos cães não gostam de usar roupa, pois podem sentir-se desconfortáveis.

Fogo de artifício

A maioria dos tutores sabe que o som dos fogos de artifício pode ser perturbador para os animais, mas estes podem também afetar outros sentidos dos cães. Além do barulho, o cheiro, a sensação de pressão no corpo e a visão dos fogos de artifício podem ser aterrorizantes para os cães. Se possível, deixe o seu cão em casa com alguém de confiança quando for assistir a fogos de artifício.

Uma nova guloseima ou alimento

Os tutores que tentam mimar os seus cães com novos tipos de guloseimas ou alimentos podem, sem querer, causar problemas digestivos. Um cão com dores de estômago ou comichão devido a uma mudança na dieta estará, com certeza, em stress. Alterações na alimentação ou nas guloseimas devem ser feitas de forma gradual.

Fumar perto do seu cão

Fumar perto do seu cão pode deixá-lo infeliz e provocar problemas de saúde. De acordo com o veterinário Gerardo Perez-Camargo, os cães têm um olfato muito apurado, e um cheiro que pode ser suave para nós é muito mais intenso e desagradável para eles.

Viajar pode ser uma experiência aterradora para alguns cães

Embora a ideia de viajar com o seu cão seja entusiasmante, as viagens podem ser muito stressantes para alguns animais, Jessica Kirk explicou ao Business Insider que, para muitos cães, viajar é uma experiência stressante, pois têm de lidar com novos cheiros, novas paisagens e ambientes desconhecidos. Só porque está presente com eles não significa que o seu cão não esteja preocupado.

Cães mais velhos podem não gostar de festinhas inesperadas

Para os cães mais velhos, serem abordados de forma repentina com festas pode ser muito stressante e até podem ter reações agressivas inesperadas. À medida que envelhecem, os cães podem perder a visão e a audição, assustando-se mais facilmente. Mesmo o cão mais dócil pode reagir mal se for acariciado de surpresa, alertam os veterinários no mesmo artigo do Business Insider.