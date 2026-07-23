Pets
Conheça a história de Otto
Conheça a história de Otto

Jovem comprou um cão Labrador. Mas quando cresceu, teve uma surpresa e o "resultado" já é viral
IOL
Há 58 min

Jovem comprou um cão Labrador. Mas quando cresceu teve uma surpresa

Estará o seu cão entre os mais fofos do mundo?

As raças de cães com a maior esperança de vida

Estas são as raças de cães ideais para quem tem alergias

Mais 4 sugestões
Veja estas as imagens e analise as 'almofadinhas' do seu cão. Elas podem alertar para problemas de saúde graves
Devemos ou não esterilizar os nossos animais? Veterinária esclarece as dúvidas mais comuns
Já conhecia? Vai chegar ao Aldi o chuveiro que lava e escova os nossos cães
Sem dar por isso, pode estar a prejudicar o seu animal no inverno. Não cometa estes erros

A história está a encantar a Internet

A história é encantadora, mas não deixa de ser caricata. Uma jovem comprou um cão a achar que seria um labrador, mas quando o animal de estimação cresceu, ela teve uma surpresa. O vídeo está viral na Internet e deixou milhares de pessoas rendidas.

O protagonista desta história é o Otto, um cãozinho que é uma mistura de Aussiedoodle com Dachshung Mini. A dona, Hailey Jung, uma jovem criadora de conteúdos do Canadá, foi buscá-lo a pensar que iria ter um Labrador, mas acabou surpreendida quando, ao longo do tempo, percebeu que o cãozinho não era daquela raça.

Num vídeo partilhado no Instagram, Hailey Jung mostrou aos fãs o antes e depois do amiguinho e as imagens rapidamente viralizaram. À data, a partilha conta com quase 800 mil 'gostos' e várias republicações.

Na legenda do vídeo, a jovem conta a história de Otto. "Ele foi um dos 12 filhotes nascidos de uma ninhada acidental entre dois cães não castrados. Quando o trouxemos para casa, ele tinha parasitas, mas agora está mais saudável e feliz do que nunca. Nunca o comprámos a achar que ele seria de raça pura", começou por esclarecer.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Conheçam meu Salsicha, ou o meu 'Labrador baixinho'", acrescentou. 

Hailey Jung aproveitou ainda para explicar porque é que decidiu comprar o Otto, e não adotou antes um cão de uma instituição. "Antes de trazermos o Otto para casa, candidatámo-nos a duas ONG's de resgate locais. Mas, por causa das regras do nosso condomínio, fomos recusados, uma vez que eles não podiam garantir o tamanho que os cães resgatados atingiriam quando fossem adultos. Foi assim que acabámos por conhecer o Otto. Como fotógrafa de cães, eu amo todos os tipos de cães. E odeio pessoas maldosas que odeiam as raças", findou.

Otto inspirou a dona a criar um projeto único

Fotógrafa profissional, Hailey Jung inspirou-se no nome do cão para criar um projeto único. A jovem tira fotografias a animais e pessoas, com o intuito de eternizar momentos especiais: a OTTOFOCUS.

"Batizada em homenagem ao meu cão, Otto, a OTTOFOCUS nasceu de uma crença simples: a vida passa rápido, mas os momentos que importam merecem ser eternizados. Eu não  tiro apenas fotos, eu capturo a química silenciosa e genuína da vida. Os toques de focinho molhado dos seus animais de estimação, a alegria caótica de uma família em crescimento, e a confiança autêntica num retrato profissional", pode ler-se, na página do projeto.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias amorosas de Otto

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Veja estas as imagens e analise as 'almofadinhas' do seu cão. Elas podem alertar para problemas de saúde graves
Devemos ou não esterilizar os nossos animais? Veterinária esclarece as dúvidas mais comuns
Já conhecia? Vai chegar ao Aldi o chuveiro que lava e escova os nossos cães
Sem dar por isso, pode estar a prejudicar o seu animal no inverno. Não cometa estes erros