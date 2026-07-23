Jovem comprou um cão Labrador. Mas quando cresceu, teve uma surpresa e o "resultado" já é viral

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A história é encantadora, mas não deixa de ser caricata. Uma jovem comprou um cão a achar que seria um labrador, mas quando o animal de estimação cresceu, ela teve uma surpresa. O vídeo está viral na Internet e deixou milhares de pessoas rendidas.

O protagonista desta história é o Otto, um cãozinho que é uma mistura de Aussiedoodle com Dachshung Mini. A dona, Hailey Jung, uma jovem criadora de conteúdos do Canadá, foi buscá-lo a pensar que iria ter um Labrador, mas acabou surpreendida quando, ao longo do tempo, percebeu que o cãozinho não era daquela raça.

Num vídeo partilhado no Instagram, Hailey Jung mostrou aos fãs o antes e depois do amiguinho e as imagens rapidamente viralizaram. À data, a partilha conta com quase 800 mil 'gostos' e várias republicações.

Na legenda do vídeo, a jovem conta a história de Otto. "Ele foi um dos 12 filhotes nascidos de uma ninhada acidental entre dois cães não castrados. Quando o trouxemos para casa, ele tinha parasitas, mas agora está mais saudável e feliz do que nunca. Nunca o comprámos a achar que ele seria de raça pura", começou por esclarecer.

"Conheçam meu Salsicha, ou o meu 'Labrador baixinho'", acrescentou.

Hailey Jung aproveitou ainda para explicar porque é que decidiu comprar o Otto, e não adotou antes um cão de uma instituição. "Antes de trazermos o Otto para casa, candidatámo-nos a duas ONG's de resgate locais. Mas, por causa das regras do nosso condomínio, fomos recusados, uma vez que eles não podiam garantir o tamanho que os cães resgatados atingiriam quando fossem adultos. Foi assim que acabámos por conhecer o Otto. Como fotógrafa de cães, eu amo todos os tipos de cães. E odeio pessoas maldosas que odeiam as raças", findou.

Otto inspirou a dona a criar um projeto único

Fotógrafa profissional, Hailey Jung inspirou-se no nome do cão para criar um projeto único. A jovem tira fotografias a animais e pessoas, com o intuito de eternizar momentos especiais: a OTTOFOCUS.

"Batizada em homenagem ao meu cão, Otto, a OTTOFOCUS nasceu de uma crença simples: a vida passa rápido, mas os momentos que importam merecem ser eternizados. Eu não tiro apenas fotos, eu capturo a química silenciosa e genuína da vida. Os toques de focinho molhado dos seus animais de estimação, a alegria caótica de uma família em crescimento, e a confiança autêntica num retrato profissional", pode ler-se, na página do projeto.