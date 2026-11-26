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O sofá é um dos móveis mais utilizados da casa e, com o tempo, acaba por acumular manchas, sujidade e sinais de desgaste. Para quem quer protegê-lo ou dar uma nova imagem à sala sem investir num sofá novo, há uma opção mais em conta na Amazon. Esta capa de sofá, disponível na cor rosa, custa agora 17,60 euros na Black Friday, em vez dos 48,88 euros do preço original, o que representa uma poupança de cerca de 64%.

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Proteção para as zonas mais expostas

Feita em poliéster, a capa foi concebida para cobrir as zonas que mais sofrem com o uso diário, incluindo o assento, as costas e os braços do sofá. O material é resistente à água, o que ajuda a proteger o tecido de pequenos derrames e manchas. É uma boa ideia para casas com crianças ou animais de estimação, ou para quem pretende preservar o estado do sofá durante muitos anos.

Fabricada em Espanha e extra macia

Um dos pontos que mais distinguem este modelo é o facto de ser 100% de fabrico espanhol. Além disso, a capa é extra macia, por isso fica agradável ao toque e não perde o conforto do sofá. Tem uma cor lisa, num tom rosa de estilo moderno, que facilita a combinação com almofadas, mantas e outros elementos da decoração. Existem também outras cores disponíveis, para quem prefere um visual diferente.

Fácil de colocar, retirar e lavar

O design é flexível e universal, pensado para se adaptar a diferentes sofás e cadeirões, e a capa pode ser colocada ou retirada sem necessidade de ferramentas. Para a manter sempre limpa, pode ser lavada na máquina a 30 ºC, não deve ser branqueada nem colocada na máquina de secar e permite ser passada a ferro até 110 ºC. Admite ainda limpeza a seco.

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