Esqueça a cenoura. Estas são as cápsulas que toda a gente anda a tomar para acelerar o bronzeado 

Este artigo pode conter links afiliados*

Com a chegada do calor, regressa também a vontade de exibir uma pele mais luminosa, uniforme e saudável — aquela sensação de que o corpo está no seu melhor. Mas depois de meses sem exposição solar, o bronzeado não surge de um dia para o outro, e o receio de escaldões ou manchas é real. Estas cápsulas da Vitavea foram formuladas para ajudar a preparar a pele antes da exposição ao sol, acelerando e prolongando o tom, ao mesmo tempo que reforçam a hidratação e a proteção celular. Um cuidado interno que alia bem-estar, estética e confiança, para quem quer entrar no verão com o pé direito.

A fórmula destas cápsulas reúne um conjunto de ativos reconhecidos pelos seus benefícios para a pele, como o betacaroteno e o licopeno — pigmentos naturais que promovem uma coloração progressiva, homogénea e sem manchas. Cobre, zinco, selénio e vitaminas E e B5 atuam na proteção contra o chamado stress oxidativo, um processo desencadeado pelos radicais livres que pode acelerar o envelhecimento, fragilizar a pele e intensificar os efeitos nocivos da exposição solar. Ao fortalecer a barreira cutânea, estes micronutrientes ajudam a manter a pele mais equilibrada, hidratada e resistente.

Trata-se de um suplemento completo, pensado para ser tomado uma vez por dia, que pode ser integrado na rotina antes, durante e após os meses de maior exposição solar. Para peles claras, recomenda-se iniciar cerca de um mês antes da exposição; se já existir algum bronzeado, bastam duas semanas para potenciar os resultados.

Adquira as cápsulas aqui

Com uma média de 4,2 estrelas na Amazon e dezenas de comentários positivos, estas cápsulas estão a conquistar utilizadores que procuram uma alternativa eficaz e segura ao bronzeado artificial. "A pele adquiriu um tom mais quente sem ficar alaranjada", escreve uma utilizadora. Outro testemunho destaca que “com apenas dois dias de sol, já se nota a diferença no tom” e que o produto “não mancha nem deixa marcas como os autobronzeadores”. Há ainda quem sublinhe a luminosidade da pele, o conforto durante a exposição solar e a sensação de uma pele mais saudável: “É como se tivesse ido a um spa, mas em versão cápsula.” A simplicidade da toma — uma cápsula por dia com água — também é frequentemente elogiada. “Não são gomas, são cápsulas, mas funcionam”, resume um dos comentários verificados.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.