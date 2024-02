DECO testou qualidade das cápsulas de café. E as escolhas acertadas e mais baratas estão no Lidl e na Mercadona

Se tem uma máquina de café de cápsulas, sabe que pode usar as da marca da sua máquina ou comprar cápsulas compatíveis. Mas, se até agora temeu pela qualidade do café usado nas marcas próprias, desengane-se. A DECO – Defesa do Consumidor testou várias marcas e concluiu que as escolhas acertadas se vendem no Lidl e na Mercadona com preços muito mais competitivos.

A DECO lembra ainda os consumidores que se preocupam em fazer um consumo sustentável que, “além dos modelos tradicionais, em que as cápsulas contêm café, existem as cápsulas reutilizáveis, uma solução alternativa mais amiga do ambiente, mas com alguns inconvenientes e nem sempre garantido um bom café”.

“Chegou a circular o mito de que cápsulas compatíveis poderiam avariar as máquinas de café, mas os nossos testes têm contribuído para desfazer esta ideia feita”, esclarece ainda a DECO.

A Defesa do Consumidor testou várias marcas e atribuiu o selo de “escolha acertada” a duas marcas próprias, do Lidl e da Mercadona, ambas compatíveis com máquinas Nespresso.

Com o selo “a nossa recomendação”, surgem as cápsulas Bellarom Intenso Espresso do Lidl, com uma pontuação de 88, ou seja, um café de “muito boa qualidade”. São vendidas embalagens de 20 cápsulas por 3,65 euros, ficando cada cápsula a 18 cêntimos.

Também com uma pontuação que confere um café de “muito boa qualidade” (87 pontos) estão as cápsulas Hacendado Ristretto da Mercadona. Neste caso, o café sai ainda mais barato, já que uma caixa de 20 custa 3,55 euros, ou seja, 17 cêntimos por unidade.

No Aldi, também se encontram cápsulas compatíveis com a Nespresso de “muito boa qualidade”, mas ligeiramente mais caras. As Moreno Ristretto custam 19 cêntimos por cápsula.

A DECO alerta, porém, que se comprar cápsulas Dolce Gusto, Nespresso ou Delta Q, não terá problemas com a máquina de café. “Basta inserir a cápsula e deixá-la fazer o seu trabalho”. Mas, “se optar por uma cápsula compatível, deve ter cuidado para inseri-la corretamente na máquina”.