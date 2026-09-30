Entrou nos Morangos com Açúcar, mas foi ao lado do noivo que se tornou um fenómeno: famoso português “esconde” história que inspira qualquer um

Quem acompanhou Morangos com Açúcar pode reconhecer o rosto de João Bernardes, mas as novas gerações conhecem-no por outros motivos. O ator fez parte da série juvenil da TVI entre 2011 e 2012, onde interpretou Bruno Freire. Mais de uma década depois, continua ligado ao entretenimento, mas num palco bem diferente: a Internet.

Ao lado de Pedro Lopes, com quem mantém uma relação há 14 anos, João tornou-se uma das caras do projeto Cara Coroa, uma dupla que conquistou milhares de seguidores com humor, cumplicidade e uma enorme dose de naturalidade.

E a história dos dois está longe de ficar apenas pelas redes sociais.

Dos Morangos com Açúcar ao fenómeno das redes sociais

João Bernardes já tinha contacto com o mundo da representação antes de o Cara Coroa existir. Além de Morangos com Açúcar, participou em projetos como Variações e A Canção de Lisboa.

Pedro, por outro lado, estudou Direito e chegou a trabalhar como advogado. Durante algum tempo, a representação e o entretenimento pareciam estar longe do seu percurso profissional.

Até aparecer o Cara Coroa. A ideia começou por ser um blogue e acabou por transformar-se num projeto de vídeo. Em 2018, João e Pedro lançaram o canal de YouTube com o mesmo nome e começaram a construir uma comunidade em torno daquilo que melhor sabem fazer: comunicar, brincar e mostrar a vida como ela é. A fórmula parece simples, mas resultou.

Uma relação que passou para lá das câmaras

João e Pedro conhecem-se há cerca de 20 anos e estão juntos desde 2012. A história começou antes de serem o casal que hoje milhares de pessoas acompanham online e foi precisamente a relação entre os dois que acabou por se tornar uma parte essencial do Cara Coroa.

Em entrevistas, já falaram sobre o processo de se assumirem, os preconceitos que enfrentaram e a forma como foram construindo a relação ao longo dos anos. João contou, inclusivamente, que a entrada nos Morangos com Açúcar teve importância no seu próprio processo de aceitação. Foi nesse contexto que conheceu mais pessoas da comunidade LGBT e começou a perceber que podia viver a sua sexualidade de outra forma.

Hoje, a relação está longe de ser escondida. Pelo contrário: é uma das dimensões mais acarinhadas por quem acompanha o casal.

O segredo parece estar na naturalidade

Não é apenas o conteúdo que os tornou conhecidos. É a forma como João e Pedro aparecem juntos. Cozinham, fazem desafios, viajam, contam histórias, brincam um com o outro e falam sobre a relação sem transformar cada momento numa grande declaração de amor.

Foi essa proximidade que ajudou o Cara Coroa a criar uma comunidade fiel. O projeto cresceu do YouTube para outras plataformas e, entretanto, ganhou também o podcast ON THE GO, onde os dois conversam sobre relações, trabalho, sonhos, medos e episódios da vida quotidiana. O podcast conta já com mais de uma centena de episódios.

E agora, chegaram à rádio

Em 2026, João e Pedro deram mais um passo na carreira. Os dois chegaram à RFM com “Os Estagiários”, uma rubrica que lhes permitiu entrar no universo da rádio e experimentar um palco diferente daquele onde construíram a carreira.

A novidade teve um significado especial para Pedro, que admitiu ter pensado durante anos que aquele tipo de oportunidade já não seria possível. Aos 35 anos, descreveu a experiência como uma prova de que não existe uma idade limite para concretizar novos sonhos.

O casamento está a chegar

Se profissionalmente vivem uma fase de crescimento, na vida pessoal há também uma grande mudança a caminho.

João e Pedro vão casar no próximo ano, depois de 14 anos de relação. A novidade foi novamente abordada pelos dois numa recente conversa no programa Falar Demais, da RFM, onde falaram sobre a relação, a terapia, os momentos mais difíceis e o caminho que fizeram até viverem o amor com maior liberdade.

E até revelaram uma curiosidade que surpreendeu: apesar de estarem juntos há tantos anos, nunca deram um beijo à frente da família.

De ator de uma série juvenil a fenómeno digital

A história de João Bernardes é, por isso, também uma história de reinvenção. Há uma geração que ainda o associa ao Bruno Freire de Morangos com Açúcar. Hoje, o seu nome está ligado sobretudo ao Cara Coroa, projeto que construiu com Pedro e que os levou do YouTube para o podcast e, mais recentemente, para a rádio.

E talvez seja aí que esteja o lado mais curioso desta história: João não "desapareceu" depois da televisão. Mudou de palco e, desta vez, não está sozinho.