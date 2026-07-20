Nunca faça isto se for picado por uma caravela portuguesa. Pode pôr a sua vida em risco

A caravela portuguesa está cada vez mais presente nas praias do nosso País e apresentam um risco grave para os banhistas. A picada desta espécie é altamente venenosa e, se for picado por uma, há cuidados específicos que deve ter.

A Direção Geral de Saúde (DGS) lançou um alerta nas suas redes sociais sobre os cuidados básicos que devem ser tidos em conta, caso seja picado por uma caravela portuguesa. E há um aviso que deve mesmo ser levado a sério sobre o que não deve fazer em caso de contacto direto com esta espécie.

Em primeiro lugar, deve pedir ajuda ao nadador-salvador presente na praia. Lave a zona da picada com água do mar, nunca aplique água doce ou álcool.

Depois, deve retirar os tentáculos com uma pinça ou com um cartão. Nunca retire com as mãos. Pode ficar com os dedos infetados.

Após a lavagem, aplique calor na zona afetada durante cerca de 20 minutos.

Sintomas associados à picada da caravela portuguesa

Nos primeiros 15 minutos após ser picado por uma caravela portuguesa, deve sentir calor, ardor ou sensação de queimadura, com a possibilidade de surgirem bolhas com líquido.

Mais tarde, poderá ter dores intensas, sensação de formigueiro e comichão forte

Medidas a tomar para evitar picadas

A DGS pede que os banhistas evitem o contacto com a caravela portuguesa para que não haja risco de picadas.

Respeite as bandeiras vermelhas, evite entrar em águas com avistamentos (pode consultar o GelAvista para ter essa informação), não toque em animais marinhos, mesmo que pareçam mortos, e mantenha as crianças sob vigilância constante.