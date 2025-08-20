Esqueça panos e sprays: esta alternativa para limpar os óculos é muito mais prática

Este artigo pode conter links afiliados*

Segundo o site Tech Etc, o CarbonKlean Peeps chegou ao mercado para quem quer manter as lentes limpas sem recorrer constantemente a panos ou sprays. Com uma avaliação de 4,1 estrelas em mais de 7.400 comentários na Amazon, destaca-se pelo design compacto e pelo funcionamento inovador, tornando-se numa opção a considerar para o dia a dia.

Uma cápsula que cabe no bolso

O CarbonKlean Peeps apresenta-se numa cápsula compacta que cabe facilmente na mala ou no bolso. A utilização é simples: basta deslizar a cápsula sobre as lentes para remover impressões digitais, manchas e resíduos. Um utilizador do Reino Unido descreve a experiência: "O design é muito inteligente, pois limpa os dois lados da lente de uma só vez. Não há necessidade de tocar na lente com os dedos. Tem o seu próprio suporte, pelo que a lente fica limpa na mala ou no bolso."

Tecnologia inovadora

O CarbonKlean Peeps funciona com microfibra de carbono, o que permite limpar as lentes sem recorrer a líquidos ou sprays. Esta tecnologia ajuda também a reduzir a eletricidade estática, evitando que os resíduos voltem a fixar-se nas lentes. Um utilizador comentou: "O poder de limpeza é impressionante! Uso-o nos meus óculos de sol para tirar as impressões digitais dos meus filhos. Funciona muito bem mesmo quando as lentes têm resíduos de protetor solar ou estão ligeiramente húmidas. É perfeito para ter na carteira ou na secretária."

Durabilidade e praticidade

Cada unidade do CarbonKlean Peeps permite múltiplas utilizações graças à sua durabilidade, e o formato compacto facilita o transporte e o manuseamento. O design da cápsula torna a limpeza rápida e discreta, permitindo manter as lentes limpas ao longo do dia sem esforço.

