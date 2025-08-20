Facebook Instagram
Descobertas

Esqueça panos e sprays: esta alternativa para limpar os óculos é muito mais prática

Mantém os óculos limpos durante todo o dia
IOL
Há 2h e 49min

Este artigo pode conter links afiliados*

Uma toalha de mesa impermeável e anti-nódoas? Sim, e custa só 16€

Segundo o site Tech Etc, o CarbonKlean Peeps chegou ao mercado para quem quer manter as lentes limpas sem recorrer constantemente a panos ou sprays. Com uma avaliação de 4,1 estrelas em mais de 7.400 comentários na Amazon, destaca-se pelo design compacto e pelo funcionamento inovador, tornando-se numa opção a considerar para o dia a dia.

Uma cápsula que cabe no bolso

O CarbonKlean Peeps apresenta-se numa cápsula compacta que cabe facilmente na mala ou no bolso. A utilização é simples: basta deslizar a cápsula sobre as lentes para remover impressões digitais, manchas e resíduos. Um utilizador do Reino Unido descreve a experiência: "O design é muito inteligente, pois limpa os dois lados da lente de uma só vez. Não há necessidade de tocar na lente com os dedos. Tem o seu próprio suporte, pelo que a lente fica limpa na mala ou no bolso."

Tecnologia inovadora

O CarbonKlean Peeps funciona com microfibra de carbono, o que permite limpar as lentes sem recorrer a líquidos ou sprays. Esta tecnologia ajuda também a reduzir a eletricidade estática, evitando que os resíduos voltem a fixar-se nas lentes. Um utilizador comentou: "O poder de limpeza é impressionante! Uso-o nos meus óculos de sol para tirar as impressões digitais dos meus filhos. Funciona muito bem mesmo quando as lentes têm resíduos de protetor solar ou estão ligeiramente húmidas. É perfeito para ter na carteira ou na secretária."

Durabilidade e praticidade

Cada unidade do CarbonKlean Peeps permite múltiplas utilizações graças à sua durabilidade, e o formato compacto facilita o transporte e o manuseamento. O design da cápsula torna a limpeza rápida e discreta, permitindo manter as lentes limpas ao longo do dia sem esforço.

Adquira aqui

Veja no vídeo como se usa: 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Uma toalha de mesa impermeável e anti-nódoas? Sim, e custa só 16€
Por 25€ pode ter a piscina insuflável mais vendida na Amazon
“Já vejo resultados após cinco semanas”: a máquina de depilação mais vendida da Amazon está com desconto
“Não tem nada a invejar ao Dyson”: este aspirador potente está com 53% de desconto
Mais Vistos
00:04:51
Big Brother
Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas
tvi
00:00:55
Big Brother
Miranda usa Afonso para picar Jéssica, mas leva tampa do amigo: «O desespero!»
tvi
00:02:14
Big Brother
Ana Duarte expõe Catarina Miranda: «Não é amiga de ninguém, nem lá fora, nós sabemos»
tvi
00:04:49
Big Brother
Ana magoada com atitudes de Viriato: «É a segunda vez que me manda calar, não posso com isso»
tvi
Destaques IOL
Turismo de portugal
Imprensa britânica destaca cidade portuguesa onde uma semana custa menos de 400 euros
Praias portuguesas
Imprensa norte-americana destaca “cidade remota” portuguesa em “encantador cantinho da Europa”
Crocodilo
Pai de quatro filhos morre atacado por crocodilo perante os gritos e horror da família na praia
Praias portuguesas
Está de férias no Algarve? Reserve um dia e vá às ‘Maldivas portuguesas’ por menos de 2 euros
Mais Lidas
Famosos
Viúva de Diogo Jota obrigada a fazer esclarecimento: "São todas falsas!"
selfie
Luciana Abreu
Fim do silêncio de Luciana Abreu sobre o noivado da irmã, Luiza Abreu, e João Moura Caetano
Prémio Euromilhões
Dentro da muita sorte, um português ainda teve algum azar no Euromilhões
cnn
Big Brother
«Feito pelo meu amor»: O jantar saudável e delicioso que João Monteiro fez para Cristina Ferreira
tvi
Dois às 10
O que levar quando é convidado para jantar em casa de amigos
tvi
Ano letivo
Calendário, uma novidade e tudo o que precisa de saber sobre o próximo ano letivo
cnn