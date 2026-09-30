Já tem 60 anos, mas depois destas fotos ninguém diria: Carla Andrino posa em lingerie reduzida e deixa todos de queixo caído
Carla Andrino já tem 60 anos
"Que privilégio estar viva": Carla Andrino celebra 60.º aniversário com viagem especial!
Carla Andrino
Os fãs ficaram completamente rendidos à sensualidade da atriz: "Desenhada a pincel"
Carla Andrino completou 60 anos de vida no passado mês de agosto, mas já provou por várias vezes que a idade é só um número. Dona de uma beleza invejável e de uma silhueta esculpida, a atriz mostra que é possível envelhecer bem e em forma, mas desta vez superou todas as expectativas com as últimas fotos ousadas que partilhou no Instagram.
Nos registos fotográficos, Carla Andrino mostra-se em lingerie preta e posa sorridente, deixando em evidência a excelente forma física em que se encontra. "Que bem que se está no Outono da VIDA", escreveu na legenda da partilha.
A partilha somou uma data de elogios à sensualidade e ousadia da atriz. "É Outono, mas está muito calor!!! Essa é que é essa!", "Uma verdadeira inspiração", "Está espetacular", "Maravilhosa", "Que luz, que linda", "Está uma brasa!", "Amo esta senhora, lindona", "Gatérrima", "Uma brasa", "Desenhada a pincel", "Fantástica", "Perfeição de mulher", "Uma Deusa na Terra!", "O fotógrafo cortou as melhores partes!", "Isto é um abuso", são alguns dos comentários que se podem ler naquela publicação.
Veja agora, na nossa galeria, as melhores fotos de Carla Andrino que preparámos para si!