Separados há vários anos, Carlos Cruz e Marluce surgem juntos em foto rara cheia de cumplicidade: "Tenho sorte"

São um dos casais mais discretos e adorados de Portugal. Agora, abriram o álbum privado e mostraram fotos nunca antes vistas com mais de 10 anos

É um dos rostos mais adorados da TVI. Agora, surge em fotos com quase 30 anos que estão a deixar os fãs de queixo caído

Marta Cruz presenteou os seus seguidores com um retrato de família que está a dar que falar. A ex-concorrente de reality shows da TVI mostrou um encontro especial entre o pai, Carlos Cruz, e a mãe, Marluce Revorêdo, que estão separados há vários anos.

"Já cantava o saudoso Marco Paulo 'eu tenho 2 amores', mas eu tenho um pouco mais de sorte, e tenho estes 3 e mais uma que aqui não aparece. Estes são mesmo meus!", escreveu Marta Cruz na legenda da partilha, onde também surge Noah, o filho mais velho da antiga modelo e comunicadora.

Marluce não hesitou em reagir à partilha da filha. "Tu és linda, te amo, tenho mais sorte pois tenho todos vocês", escreveu, nos comentários.

Os fãs também ficaram rendidos ao registo. "Família bonita, um grande abraço e saúde da boa","Amor é Amor e ponto final", "O senhor televisão, saudades", "Sr Carlos cruz que senhor na TV... parabéns pela foto e mostrar ao mundo", "Apareçam sempre quem acredita em vós gosta de vos ver! O Carlos Cruz foi e é grande! Boa semana!", "Que bom ver os pais unidos!"

Depois, Marluce decidiu partilhar o mesmo registo fotográfico. "Almoço com amigos e família, boa conversa, muitas risadas e momentos que aquecem o coração e nunca serão esquecidos", escreveu, na legenda da partilha.