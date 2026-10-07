Do curso de Direito ao fenómeno nas redes sociais: quem é Carly Santos, a mulher que roubou o coração a Ricardo Mangas e está a conquistar Portugal

Há quem tenha chegado ao universo de Carly Santos através de Ricardo Mangas. E há quem já a acompanhe há anos, muito antes de o futebolista português vestir a camisola do Sporting e de o casal passar a ocupar ainda mais espaço nas páginas de celebridades.

A verdade é que Carly Santos construiu uma comunidade própria nas redes sociais. A beleza e o estilo são parte evidente da sua presença online, mas estão longe de explicar tudo. Entre vídeos de humor, fitness, viagens, moda, vida de casal e, mais recentemente, maternidade, a criadora de conteúdos transformou o quotidiano numa espécie de reality show digital — quase sempre com uma boa dose de ironia.

Do curso de Direito para o mundo digital

O nome verdadeiro é Carla Rodrigues Santos. Natural da Madeira, mudou-se para Coimbra para estudar Direito, uma escolha que, durante algum tempo, parecia apontar para um caminho profissional completamente diferente. A internet acabou por mudar os planos.

No final de 2018, Carly começou a apostar no YouTube e rapidamente percebeu que tinha encontrado um espaço onde se sentia particularmente confortável. Em 2021, numa entrevista à Mais Educativa, explicava que se identificava mais com o mundo digital do que com a área do Direito.

O crescimento foi rápido. O YouTube foi a porta de entrada, mas Instagram e TikTok tornaram-se entretanto os principais palcos da sua atividade. O universo de conteúdos também se foi tornando mais abrangente: do fitness à beleza, passando pela moda, viagens, alimentação, rotina e vida pessoal.

Hoje, a conta de Instagram @carlyrsantos ronda os 275 mil seguidores, número que ajuda a perceber a dimensão da comunidade que construiu.

Fitness, um livro e uma marca própria

Antes de ser conhecida sobretudo como companheira de um futebolista, Carly já tinha criado uma identidade profissional ligada ao exercício físico.

Com formação em Personal Training, passou a acompanhar pessoas que procuravam mudar o corpo e adotar hábitos de vida mais saudáveis. Em 2022, lançou o livro Fica em Forma com a Carly, onde reuniu planos de treino e conselhos relacionados com exercício e bem-estar.

A ligação ao fitness continua presente na sua comunicação digital, embora hoje seja apenas uma parte de uma marca pessoal bastante mais abrangente.

E havia outros sonhos. Em entrevistas, Carly falou da vontade de experimentar a representação e de criar uma marca própria. A carreira digital acabou, entretanto, por lhe permitir construir precisamente aquilo que procurava: uma profissão assente na sua imagem, personalidade e capacidade de criar conteúdos.

O humor que aproxima Carly dos seguidores

Se as fotografias de moda e lifestyle ajudam a explicar parte da popularidade de Carly, são os vídeos que revelam outra dimensão da influenciadora.

O humor tornou-se uma das características mais reconhecíveis da sua presença online. E Ricardo Mangas é frequentemente personagem, ou "vítima", das brincadeiras.

O casal já protagonizou vários vídeos e desafios nas redes sociais. Num deles, Carly convenceu Mangas de que tinham saído de casa para jantar fora, quando a realidade acabou por ser bastante diferente. A dinâmica funciona precisamente porque não parece existir uma preocupação excessiva em construir uma imagem perfeita do casal.

É essa mistura de cumplicidade, espontaneidade e capacidade para brincar com situações do dia a dia que ajuda a explicar a ligação de Carly com o público.

A relação com Ricardo Mangas

Ricardo Mangas e Carly Santos estão juntos há vários anos. A relação foi crescendo também diante das câmaras dos telemóveis, com viagens, brincadeiras, fotografias e momentos da vida a dois partilhados com os seguidores.

Mas Carly também assumiu publicamente um papel importante na carreira do companheiro. Quando Mangas concretizou a mudança para o Sporting, em agosto de 2025, foi uma das pessoas que melhor traduziu a dimensão emocional daquele momento. Carly recordou o sonho de infância do jogador e escreveu sobre os anos em que o viu trabalhar, mesmo quando sentia que o seu valor não era suficientemente reconhecido.

A mensagem revelou uma faceta diferente da influenciadora: por trás dos vídeos descontraídos está alguém que acompanhou de perto as diferentes fases da carreira do futebolista.

E houve momentos em que esse apoio passou das redes sociais para as bancadas. Carly esteve, por exemplo, na Madeira para assistir ao Nacional-Sporting, numa demonstração pública do acompanhamento que faz da carreira do companheiro.

E há outro protagonista nesta história: José Maria

Em 2025, a história do casal ganhou um novo capítulo. Carly e Ricardo anunciaram que iam ser pais e, em setembro, revelaram que esperavam um menino. A pista para o nome surgiu desde cedo: seria um “bebé M”.

José Maria nasceu a 14 de dezembro de 2025, às 19h42. O nome escolhido tem um significado particularmente pessoal para Carly. José era o nome do avô da influenciadora, que morreu sete anos antes. Ao revelar a escolha, explicou que o nome lhe fazia lembrar a infância, a família e as memórias daquele avô.

A maternidade trouxe uma nova dimensão à presença de Carly nas redes sociais. A influenciadora passou a mostrar uma versão diferente de si própria: a mãe cansada, apaixonada, divertida e muitas vezes disposta a transformar as situações menos glamorosas da parentalidade em conteúdo.

É também aí que o humor ganha outra importância. Entre noites mal dormidas, viagens com um bebé, rotinas familiares e as pequenas dificuldades de ser mãe, Carly encontrou mais uma forma de criar identificação com quem a segue.

Uma família que também é "conteúdo"

A família tornou-se uma parte importante da narrativa digital do casal. Ricardo Mangas também partilha momentos com José Maria e, em maio de 2026, publicou fotografias em família com a legenda “Os melhores tempos das nossas vidas”. Carly respondeu: “Amores da minha vida”.

É uma mudança significativa relativamente aos primeiros anos da relação: se antes o público conhecia sobretudo o casal, agora acompanha uma família de três.

E essa exposição é feita de forma relativamente controlada. Há fotografias, declarações e momentos íntimos, mas também uma preocupação evidente em preservar algumas dimensões da vida familiar.

O futebolista que também não passa despercebido

Se Carly tem uma personalidade visual muito forte, Ricardo Mangas não é propriamente um jogador que passe despercebido.

Natural de Olhão, o lateral-esquerdo fez formação no Benfica e percorreu vários clubes antes de chegar ao Sporting. Passou por Aves, Boavista, Bordéus, Vitória de Guimarães e Spartak Moscovo, até concretizar, em 2025, um dos sonhos que carregava desde criança: jogar pelo Sporting.

A passagem por Alvalade durou uma temporada. Em julho de 2026, Mangas mudou-se para Itália para representar o AC Monza, por empréstimo do Sporting, numa operação com obrigação de compra dependente de determinadas condições.

Dentro do campo, é um lateral com vocação ofensiva e capacidade para atuar em diferentes zonas do corredor esquerdo. Fora dele, há outro Mangas. O futebolista é assumidamente apaixonado por moda e tem um estilo pouco convencional. Já contou que foi criticado pela forma como se apresenta nas redes sociais, mas recusou mudar para agradar aos outros. Se não fosse futebolista, chegou a admitir, gostaria de ser modelo.

É, de certa forma, uma característica que o aproxima de Carly: ambos perceberam cedo que a imagem também podia fazer parte da sua identidade pública.

Muito mais do que “a namorada de Mangas”

É fácil apresentar Carly Santos como “a namorada de Ricardo Mangas”. Afinal, foi através do futebolista que uma parte do público que não a conhecia descobriu o seu nome. Mas essa é apenas uma parte da história.

Carly já tinha uma carreira digital quando a relação com Mangas começou a ganhar destaque mediático. Já tinha criado uma comunidade, trabalhado na área do fitness, lançado um livro e falado publicamente sobre outros projetos.

Hoje, a relação com o jogador é uma das dimensões da sua imagem, mas não a única. Entre a mulher que gosta de moda, a personal trainer, a criadora de conteúdos, a companheira de um futebolista, a mãe de José Maria e a protagonista dos próprios vídeos de humor, Carly Santos construiu uma personagem digital que funciona precisamente porque não cabe numa só definição.

Esta é, provavelmente, a explicação mais simples para o fenómeno: Carly percebeu que, nas redes sociais, ser bonita pode chamar a atenção. Mas é ter personalidade suficiente para fazer as pessoas ficar que transforma atenção em comunidade.