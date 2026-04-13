Carminho apresenta o mais recente álbum em mais de 40 espetáculos

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A fadista Carminho vai apresentar o seu mais recente álbum, “Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir”, em mais de 40 espetáculos até dezembro, incluindo três em maio no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, anunciou a sua discográfica.

A criadora de “Balada do País que Dói” atua na terça-feira no Müpa, em Budapeste, e, no dia seguinte, em Viena, na Konzerthaus.

Da capital austríaca, a fadista regressa a Lisboa, onde tem agendadas três noites, em 01, 02 e 03 de maio, no Coliseu dos Recreios.

Antes de partir para a Suíça, onde atua nos dias 15 e 16 de maio, no Casino Bern, na capital, Carminho apresenta-se em Ílhavo, no dia 09 de maio.

Ainda em maio, atua no dia 23 no Teatro das Figuras, em Faro, e, no dia 30, volta a pisar um palco lisboeta a anunciar.

Nesta digressão Carminho é acompanhada pelos músicos André Dias, na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso, na viola, Tiago Maia, no baixo acústico, Pedro Geraldes, em Lap Steel guitar e guitarra elétrica, e por João Pimenta Gomes, no mellotron, martenot e cristal baschet.

A criadora de “Carvoeiro” abre o mês de junho no Porto, atuando no dia 06 no Coliseu, no dia 10 estará em Oeiras e, no dia 19, no Theatro Circo, em Braga.

Em julho, no dia 03, atua num festival em Ludwigsburg, na Alemanha e, no dia seguinte, canta numa sala de Badajoz, em Espanha. No dia 11 de julho canta no Minho, em Valença, continuando por terras portuguesas, onde atua, no dia seguinte em Vila Flor, no dia 17, em Évora, no dia 18, no Convento São Francisco, em Coimbra, e, no dia seguinte, num palco portuense também a anunciar.

No dia 21, volta a terras espanholas para atuar, no dia 21, em Cartagena e, no dia 25, em Madrid, no Teatro Real.

Carminho abre o mês de agosto, em Bodo, na Noruega, onde atua no dia 06, e, no dia 07, em Trancoso, Portugal, voando depois para o Brasil, onde tem previstas atuações em Belo Horizonte (dia 19), Rio de Janeiro (dia 21), Bragança Paulista (dia 22) e em S. Paulo (dia 25).

No dia 09 de setembro, o álbum “Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir” é apresentado no Teatro Bozar, em Bruxelas, seguindo-se Varsóvia, na Polónia, no dia 11, voltando a Lisboa, no dia 12; dia 19, canta em S. João da Madeira, no dia 24, sobe ao palco do Teatro Arriaga, em Bilbao, Espanha, e no dia 26, encerra as atuações de setembro em Huelva, Espanha.

No dia 01 de outubro, Carminho atua no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, seguindo para Londres, onde canta no dia 04 na Union Chapel. Ainda em outubro, a fadista prevê atuar no Luxemburgo (dia 09), Luanda (dia 16) e Santa Cruz de Tenarife (dia 24).

No dia 09 de novembro, Carminho sobe ao palco do Gran Teatre del Liceu, em Barcelona, e, no dia 27, está de volta a Portugal para uma atuação anunciada para Leiria.

No dia 05 de dezembro, Carminho e os seus músicos atuam em Ermesinde.

O álbum “Vou Morrer de Amor ou Resistir” foi editado em outubro último e inclui poemas de Ana Hatherly e Amália Rodrigues, entre outros autores.

Em vésperas da edição do álbum, em declarações à agência Lusa, Carminho disse que o título é ambíguo e “aborda várias questões, a ambiguidade que uma pessoa pode ter nas suas certezas, que as não há, não existem, mas também esta harmonia com os temas do fado”.

“As pessoas do fado morrem, geralmente, de amor, morre-se muito de amor no fado, mas poder resistir é algo que me interessa e me interessa cantar”, declarou.