Portugal brilha nos Grammys Latinos: Carminho levou a música portuguesa a palco e Dino D'Santiago conquistou um prémio

Dino d'Santiago distinguido: "Faz da música um espaço de liberdade no interior da cadeia"

Foi uma noite de orgulho português em Las Vegas. Entre a presença de Carminho em palco e a vitória de Dino D'Santiago, a música nacional esteve em evidência numa das maiores celebrações internacionais da música latina.

Portugal esteve em grande destaque na 27.ª edição dos Grammys Latinos, realizada esta quinta-feira, 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Entre as estrelas internacionais que passaram pela cerimónia, dois nomes portugueses deram motivos para celebrar: Carminho e Dino D'Santiago, protagonistas de momentos que voltaram a colocar a música feita em língua portuguesa no mapa internacional.

A fadista Carminho subiu ao palco da Latin Grammy Premiere para representar a música portuguesa numa atuação em português, levando a sua identidade artística a uma cerimónia que reúne alguns dos maiores nomes da indústria musical. A participação da cantora tinha sido anunciada previamente pela Academia Latina da Gravação, que a incluiu no alinhamento de artistas convidados para esta celebração.

Mas a noite ficou também marcada por uma conquista de peso. Dino D'Santiago levou para casa um Grammy Latino, ao lado dos músicos brasileiros Criolo e Amaro Freitas, pelo álbum Criolo, Amaro & Dino, distinguido na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira.

Uma vitória que ultrapassa as fronteiras nacionais e que celebra também a força da língua portuguesa e das diferentes culturas que a fazem viver.

Dino D'Santiago conquista prémio e deixa mensagem de união lusófona

O momento da entrega do prémio foi particularmente significativo. Ao agradecer a distinção, Dino D'Santiago fez questão de mencionar Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Portugal, destacando a língua portuguesa como elemento de união entre diferentes povos.

«Obrigado a esta língua portuguesa por fazer de nós um povo único», afirmou o artista.

O álbum vencedor, Criolo, Amaro & Dino, nasceu da colaboração entre três músicos com percursos e universos artísticos distintos. Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago cruzam referências da música brasileira e africana, num trabalho que celebra a diversidade e a riqueza das sonoridades de expressão portuguesa.

A conquista mereceu também os parabéns do Presidente da República, António José Seguro, que destacou o reconhecimento internacional do talento de Dino D'Santiago e a capacidade da cultura lusófona para aproximar povos e conquistar novos públicos.

Carminho leva a música portuguesa a uma noite de estrelas

Também Carminho teve motivos para marcar esta edição dos Grammys Latinos. A cantora portuguesa integrou o conjunto de artistas convidados para atuar na cerimónia de entrega de prémios, levando a sua voz e a língua portuguesa a um palco de dimensão internacional.

A presença da fadista ganha ainda maior relevância pelo reconhecimento que tem conquistado junto da indústria musical internacional. Nesta edição, Carminho integrou também a lista de nomeados para Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa e esteve associada, enquanto coautora, à canção «Memória», interpretada por Rosalía, nomeada para Melhor Canção em Língua Portuguesa.

É mais um sinal da projeção internacional de uma artista que tem ajudado a levar o fado e a música portuguesa a novos públicos.

Luís Carvalho também representou Portugal na noite dos Grammys

A presença portuguesa não ficou limitada à música. Dino D'Santiago levou também a criatividade nacional à passadeira vermelha, ao escolher um visual assinado pelo estilista português Luís Carvalho.

O artista apostou numa camisa branca conjugada com umas calças largas, de silhueta semelhante à de uma saia comprida. Completou o conjunto com óculos de sol da Miu Miu e sapatos da marca PACE.

O styling esteve a cargo de Andreia Matos, com assistência de Hanna Zani.

Uma escolha que voltou a dar visibilidade à moda portuguesa numa noite marcada pela presença de grandes figuras internacionais.

Uma noite internacional com Portugal em destaque

A 27.ª edição dos Grammys Latinos reuniu em Las Vegas algumas das maiores estrelas da música internacional. Rosalía, Anitta, Camila Cabello, Karol G, Janet Jackson e Luísa Sonza foram alguns dos nomes que marcaram presença numa cerimónia que voltou a celebrar a diversidade da música latina.

Rosalía foi uma das grandes vencedoras da noite, conquistando seis prémios, incluindo Álbum do Ano, com Lux.

Num evento desta dimensão, a presença portuguesa ganhou um significado especial. Entre uma vitória internacional, uma atuação em português e a afirmação da criatividade nacional também através da moda, Carminho e Dino D'Santiago ajudaram a transformar a noite numa ocasião de celebração para Portugal.

Mais do que dois momentos individuais, ficou a imagem de uma música portuguesa cada vez mais capaz de atravessar fronteiras e conquistar espaço nos grandes palcos internacionais.