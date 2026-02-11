Cancelado ou adiado: como fica, afinal, o Carnaval de Torres Vedras?

Tempestades em Portugal: japoneses ensinam o que fazer para enfrentar os dias de chuva intensa

Muito se tem falado sobre a época festiva mais esperada do ano: o Carnaval de Torres Vedras. Até ao momento, não se sabia ainda se o evento iria acontecer dado às situações que o país tem enfrentado.

No entanto, já é oficial: Torres Vedras decidiu cancelar entre os dias 12 e 18 os festejos do Carnaval do concelho, um dos maiores e mais tradicionais do país, devido ao mau tempo que provocou prejuízos no território.

“Perante a situação excecional que o concelho de Torres Vedras e a região atravessam, resultante de fenómenos climáticos extremos, e tendo como prioridade absoluta a segurança e o bem-estar das populações, o Carnaval de Torres Vedras não se realizará entre 12 e 18 de fevereiro", divulgou a organização em comunicado.

Em declarações à ON FM, a Proteção Civil detalhou a decisão: “Temos um concelho em que há pessoas que ainda não têm água, há estradas completamente partidas…a prioridade é a segurança e, por esse motivo, cancelamos o Carnaval organizado.”

A Proteção Civil acrescentou que o evento poderá ser realizado mais tarde, assim que houver condições: “Teremos tempo, mais tarde, para repensar, para perceber todo o investimento que foi feito no Carnaval, mas o nosso objetivo é fazer eventualmente um evento mais tarde, para que se possa comemorar, festejar este Carnaval.”

O Carnaval de Torres Vedras, conhecido como “o mais português de Portugal”, celebra tradições centenárias, com sátira social e política, carros alegóricos e forte participação popular. Este ano tinha como tema “Mundo encantado”.

*Artigo desenvolvido com apoio da Lusa