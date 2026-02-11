Facebook Instagram
Dicas

Cancelado ou adiado: como fica, afinal, o Carnaval de Torres Vedras?

Tudo o que se sabe sobre o Carnaval de Torres Vedras
IOL
Ontem às 12:58
Tempestades em Portugal: japoneses ensinam o que fazer para enfrentar os dias de chuva intensa

Muito se tem falado sobre a época festiva mais esperada do ano: o Carnaval de Torres Vedras. Até ao momento, não se sabia ainda se o evento iria acontecer dado às situações que o país tem enfrentado.

No entanto, já é oficial: Torres Vedras decidiu cancelar entre os dias 12 e 18 os festejos do Carnaval do concelho, um dos maiores e mais tradicionais do país, devido ao mau tempo que provocou prejuízos no território.

“Perante a situação excecional que o concelho de Torres Vedras e a região atravessam, resultante de fenómenos climáticos extremos, e tendo como prioridade absoluta a segurança e o bem-estar das populações, o Carnaval de Torres Vedras não se realizará entre 12 e 18 de fevereiro", divulgou a organização em comunicado.

Em declarações à ON FM, a Proteção Civil detalhou a decisão: “Temos um concelho em que há pessoas que ainda não têm água, há estradas completamente partidas…a prioridade é a segurança e, por esse motivo, cancelamos o Carnaval organizado.”

A Proteção Civil acrescentou que o evento poderá ser realizado mais tarde, assim que houver condições: “Teremos tempo, mais tarde, para repensar, para perceber todo o investimento que foi feito no Carnaval, mas o nosso objetivo é fazer eventualmente um evento mais tarde, para que se possa comemorar, festejar este Carnaval.”

O Carnaval de Torres Vedras, conhecido como “o mais português de Portugal”, celebra tradições centenárias, com sátira social e política, carros alegóricos e forte participação popular. Este ano tinha como tema “Mundo encantado”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ON FM (@onfm93.8)

*Artigo desenvolvido com apoio da Lusa

RELACIONADOS
Tempestades em Portugal: japoneses ensinam o que fazer para enfrentar os dias de chuva intensa
Novo aspirador antiácaros do Lidl acaba com as alergias em casa de uma vez
Sofá-cama da IKEA põe fim ao maior pesadelo das casas pequenas. E é dos mais vendidos
Estudo revela a idade em que o corpo começa a perder força e resistência
Decidimos viver uma semana à italiana. E esta é a nossa lista de compras no Aldi
Mais Vistos
00:01:42
1ª Companhia
Visita inesperada! «Intruso» invade a base da 1ª Companhia e deixa recrutas entusiasmados
tvi
00:01:03
1ª Companhia
Rui Freitas dá "aula" de recruta da semana a Filipe Delgado: e o momento é de ir às lágrimas!
tvi
00:05:56
1ª Companhia
Dinâmica das ardósias gera discórdia! Manuel Melo fica furioso com atitude de Noélia
tvi
Destaques IOL
Carnaval
Cancelado ou adiado: como fica, afinal, o Carnaval de Torres Vedras?
Novidades
Novo aspirador antiácaros do Lidl acaba com as alergias em casa de uma vez
Saude
Especialistas recomendam tomar estas vitaminas para ajudar na produção de colagénio e prevenir a osteoporose
Tempestade
Tempestades em Portugal: japoneses ensinam o que fazer para enfrentar os dias de chuva intensa
Mais Lidas
Alice Alves
Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico
Antienvelhecimento
Maria viveu 117 anos e a ciência desconfia que o segredo está num alimento
versa
Fabio
O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada
A1
Ruiu parte da A1 em Coimbra onde rebentou o dique
cnn
Ines aguiar
Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país
Toy
Entrou num Reality da TVI e agora declara-se a cantor famoso: «Partilhámos algo muito raro e muito forte»