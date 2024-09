Pode cozinhar-se a carne sem antes a descongelar? Especialistas respondem

10 erros frequentes no uso do congelador

Na correria do dia a dia, muita gente opta por fazer compras grandes uma vez por semana ou por mês e congelar a carne toda que compra. Esta prática garante que se tem sempre bons alimentos em casa e que não se acaba a mandar vir comida ou até ir comer fora. No entanto, é essencial preparar de antemão as refeições para se dar tempo à carne para descongelar corretamente. O que fazer quando nos esquecemos?

Já aqui falámos sobre a maneira mais segura de se descongelar carne. A dúvida é o que fazer quando nos esquecemos. Será que se pode tirar a carne do congelador diretamente para a panela ou a frigideira? O site espanhol 20 minutos falou com dois especialistas para tirar a dúvida.

Angelo Pellegrino, chef executivo do Grand Palladium Hotels & Resorts, em Ibiza, explicou que, à partida, pode-se colocar a carne diretamente na frigideira. Mas para garantir que tudo corre bem, não se deve pôr o naco congelado em óleo já quente, mas sim frio, para evitar um fogo.

O chef explica que há até profissionais da época que acham que cozinhar bifes congelados é uma melhor opção já que retêm mais humidade, ficando mais suculentos.

Já a especialista em culinária Cristina García Ferreira tem uma opinião distinta. Neste caso, acredita que não descongelar a carne antes de a cozinhar traz desvantagens e até riscos.

Em primeiro lugar, fica mais difícil conseguir uma cozedura uniforme, correndo-se o risco de deixar o interior cru. Também pode interferir com a textura e até com o sabor do produto.

No entanto, a maior desvantagem é que podemos estar a pôr em risco a nossa saúde. Cristina García Ferreira explica que a carne malpassada – como pode ficar quando é cozinhada congelada – pode ter bactérias como salmonela ou E. Coli.

O que fazer quando a carne está congelada e precisamos de a usar?

A especialista em culinária frisa que a melhor opção é mesmo descongelar a carne antes de a utilizar.

Caso não a tenha deixado no frigorífico a descongelar com tempo, a melhor opção é colocá-la no micro-ondas. Mas atenção, é importante que o aparelho tenha a função de descongelamento.

Outra opção, é colocar a peça em água fria, garantindo que está bem embrulhada num saco de plástico para que não haja contacto com a água, como explicámos neste artigo.