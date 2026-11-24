Os rumores de um possível romance entre Carolina Loureiro e Rúben Dias estão a dar que falar, mas foi uma discussão em televisão que acabou por incendiar ainda mais o assunto. Pedro Capitão colocou em causa as intenções da atriz e insinuou que esta poderá estar interessada no dinheiro do futebolista. As declarações motivaram uma reação imediata de Adriano Silva Martins e Cláudia Jacques, que saíram em defesa da artista.

O tema esteve em destaque no programa ‘V+ Fama’, desta segunda-feira, 23 de novembro, apresentado por Adriano Silva Martins. Em análise estava a alegada aproximação entre a atriz e o internacional português, depois de os seguidores terem identificado uma curiosa coincidência nas fotografias partilhadas por ambos nas redes sociais.

Tudo começou quando Carolina Loureiro e Rúben Dias publicaram imagens com um cenário de praia aparentemente idêntico. As semelhanças não passaram despercebidas aos internautas, que começaram a especular sobre a possibilidade de os dois terem estado juntos. A situação ganhou ainda mais destaque depois de o futebolista ter alegadamente retirado a fotografia do Instagram, enquanto a imagem da atriz, partilhada através de uma story, desapareceu entretanto.

Apesar da especulação, não existe qualquer confirmação pública de um relacionamento entre os dois.

Pedro Capitão questiona intenções de Carolina Loureiro

Foi precisamente a diferença na forma como as publicações deixaram de estar disponíveis que serviu de ponto de partida para o comentário de Pedro Capitão.

“Eu acho curioso é ter sido só o Rúben Dias a ter apagado a fotografia e a Carolina Loureiro não a ter apagado. Convém mais à Carolina Loureiro que se fale dela do que ao Rúben Dias? Pergunto eu”, começou por afirmar.

Adriano Silva Martins não escondeu o desagrado perante a possibilidade de se estar a colocar em causa a atriz, mas Pedro Capitão foi mais longe.

“E a Carolina quer-se aproveitar e ponto. Porque se ela nem sequer se quisesse aproveitar, nem sequer tinha publicado fotografia nenhuma nem story nenhum. Acabou a conversa”, atirou o comentador.

O painel ficou ainda mais dividido quando Pedro Capitão questionou se Rúben Dias teria alguma necessidade de procurar exposição através da atriz.

“Mas tu achas que o Rúben Dias tem necessidade de se aproveitar da Carolina? Mas quem é Carolina Loureiro na fila do pão?”, acrescentou.

Adriano Silva Martins sai em defesa da atriz

Perante as palavras do comentador, Adriano Silva Martins fez questão de defender o percurso profissional de Carolina Loureiro e rejeitou que a diferença de estatuto financeiro entre os dois possa servir para desvalorizar a atriz.

“Olha, desculpa lá, é uma mulher muito bonita e uma boa atriz. Uma atriz que há muitos anos que dá cartas. Essa é a realidade. Não podemos desvalorizar as pessoas só porque um ganha muito mais do que o outro”, respondeu.

Pedro Capitão manteve, contudo, a sua posição e voltou a insistir na alegada diferença de estatuto entre os protagonistas dos rumores.

“Desculpem lá, mas é preciso dizer aqui uma coisa. Se o Rúben Dias se chamasse Jeremias e fosse trolha, tivesse esta cara, não era seguido pela Carolina Loureiro. O Rúben Dias tem 500 Carolinas à disposição dele”, afirmou.

Cláudia Jacques também reage: “Não podemos reduzir a pessoa a dinheiro”

Cláudia Jacques não ficou indiferente à discussão e contestou a ideia de que um eventual interesse amoroso pudesse estar relacionado com a situação financeira do futebolista.

“ Nós não podemos reduzir a pessoa a dinheiro. Eles são atraentes, são bonitos, são agradáveis, com certeza, têm uma boa conversa, gostam da companhia um do outro. Não pode ser só dinheiro, Deus me livre”, defendeu.

A comentadora acrescentou ainda que nenhuma relação tem o futuro garantido, pelo que não faria sentido partir do princípio de que alguém procuraria uma relação por razões financeiras.

“Nenhuma relação é para sempre, portanto nunca se pode estar à espera do dinheiro dele, porque de repente acaba a relação”, observou.

Pedro Capitão não recuou, mas Cláudia Jacques voltou a responder, lembrando que a atração também funciona nos dois sentidos: “Se não tivesse esta cara, o Rúben Dias também não queria a Carolina”.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Carolina Loureiro e Rúben Dias: como começaram os rumores?

Recorde-se que a atriz e o futebolista começaram a ser associados depois de vários seguidores terem reparado que ambos partilharam imagens com um cenário de praia aparentemente igual, em Portugal.

A possibilidade de os dois terem estado na mesma localização ganhou força nas redes sociais, com alguns internautas a compararem os registos. Durante o ‘V+ Fama’, Cláudia Jacques chegou mesmo a sugerir que o cenário poderia corresponder à zona da Fonte da Telha, na região da Aroeira.

O alegado romance surge numa altura em que ambos estão solteiros. Rúben Dias terminou anteriormente a relação com a apresentadora britânica Maya Jama, enquanto Carolina Loureiro colocou um ponto final no relacionamento com o ator Bernardo Cascais.

Até ao momento, nenhum dos dois confirmou ou desmentiu os rumores. Para já, uma coisa é certa: a alegada aproximação entre Carolina Loureiro e Rúben Dias já está a provocar uma discussão que vai muito além de uma simples fotografia nas redes sociais.