Nem joias, nem malas. Gonçalo Uva eleva a fasquia e oferece a Carolina Patrocínio o presente que todas as mulheres gostavam de receber

Carolina Patrocínio viveu um daqueles momentos que dificilmente se esquecem. A apresentadora viajou até Paris para assistir a um concerto de Celine Dion, numa experiência que lhe foi oferecida pelo marido, Gonçalo Uva.

Mais do que um presente tradicional, Gonçalo Uva decidiu surpreender a mulher com uma experiência que junta duas paixões: música e momentos para guardar na memória. Foi a própria Carolina Patrocínio que revelou o gesto através das redes sociais, onde partilhou várias imagens da noite vivida em Paris.

A apresentadora esteve em Paris para assistir a um concerto de Celine Dion e fez questão de agradecer publicamente ao marido pelo presente.

Na legenda da publicação, Carolina Patrocínio começou por refletir sobre o poder da música e sobre a forma como determinadas canções conseguem despertar emoções muito fortes. “Haverá algo mais libertador do que a música? Tão íntimo, mas capaz de ser tão universal? Algo que nos faz sentir fortes, e, ao mesmo tempo, nos deixa tão frágeis?”, escreveu.

A apresentadora confessou ainda que a música de Celine Dion tem um significado especial para muitas pessoas. “Quem nunca chorou no carro, sozinha, a cantar Celine Dion... devia mesmo experimentar”, acrescentou.

"Os meus presentes preferidos não se guardam no armário”

Mas foi depois que Carolina Patrocínio revelou o verdadeiro motivo daquela viagem.

A experiência em Paris foi, afinal, um presente oferecido por Gonçalo Uva. “Obrigada ao Gonçalo Uva por saber que os meus presentes preferidos não se guardam no armário: vivem-se”, escreveu Carolina Patrocínio.

Uma declaração que acabou por resumir na perfeição o tipo de presente escolhido pelo marido: em vez de um objeto, uma experiência para ser vivida e transformada numa memória.

Seguidores ficaram rendidos ao presente

A surpresa não passou despercebida aos seguidores da apresentadora. Na caixa de comentários da publicação, foram vários os fãs que reagiram ao momento partilhado por Carolina Patrocínio.

Entre as mensagens deixadas está uma que resume bem a reação de muitos seguidores: “O presente perfeito! Que sonho”.

A apresentadora mostrou ainda vários registos da experiência, desde os momentos vividos em Paris até ao concerto que acabou por tornar a ocasião ainda mais especial.