"Quero dar-te as minhas moedas": Carolina Pinto acaba quase em lágrimas em conversa comovente com a filha de três anos (Vídeo)

Há gestos de crianças que conseguem emocionar sem precisarem de grandes palavras. Carolina Pinto partilhou um desses momentos com os seguidores e não conseguiu esconder a emoção. Numa conversa espontânea, Maria Emília, a filha de três anos que tem em comum com Marco Costa, ofereceu as moedas do seu mealheiro para ajudar a mãe a concretizar o sonho de ter uma casa com piscina.

O momento foi gravado no carro e partilhado pela influenciadora no Instagram. Tudo começou quando a menina falou sobre o futuro e sobre a casa que gostava de ter com a mãe. «A mãe está a trabalhar para isso, não é?», disse Carolina, ao falar da possibilidade de terem uma piscina.

Foi então que Maria Emília surpreendeu com uma proposta inesperada: também tinha bastante dinheiro e queria dar as suas moedas à mãe para comprarem a casa.

«Oh, e querias-me dar as tuas moedas para comprarmos a nossa casa?», perguntou Carolina, visivelmente emocionada. A menina confirmou que sim e ainda fez questão de insistir: «Mas são muitas moedas!»

Com a voz embargada, a influenciadora tentou tranquilizá-la, explicando que iria continuar a trabalhar e que não precisava das poupanças da filha. Mas Maria Emília não parecia convencida: «Não, eu tenho bastante!»

«Que coração tão bom»: seguidores rendidos à generosidade da menina

A conversa entre mãe e filha rapidamente conquistou os seguidores de Carolina Pinto. Na caixa de comentários, multiplicaram-se as mensagens de carinho e os elogios à espontaneidade de Maria Emília.

«Que anjo», «que menina tão querida», «não aguento!» e «que coração tão bom» foram algumas das reações deixadas pelos internautas. Outros destacaram a relação entre as duas e a forma como a menina quis ajudar a mãe.

«Amo por amor estas conversas. Vais conseguir», escreveu uma seguidora. Houve também quem elogiasse Carolina enquanto mãe, descrevendo-a como um exemplo de mulher batalhadora para os filhos.

Entre os comentários, destacou-se ainda uma reflexão sobre a forma como as crianças aprendem através dos exemplos que têm em casa: «As crianças são o nosso reflexo», observou uma internauta.

A publicação acabou por tocar os seguidores precisamente pela simplicidade do momento: uma menina de três anos que, à sua maneira, quis contribuir para um sonho da mãe.

Carolina Pinto e a nova fase depois da separação de Marco Costa

A partilha surge numa fase de mudanças na vida de Carolina Pinto. Em fevereiro de 2026, a influenciadora e Marco Costa anunciaram o fim da relação, depois de cerca de cinco anos juntos.

Na mensagem que divulgaram nas redes sociais, os dois fizeram questão de sublinhar que Maria Emília continuaria a ser a sua «prioridade absoluta» e que iriam manter uma relação de respeito e responsabilidade enquanto pais.

Carolina é também mãe de Vicente, fruto de uma relação anterior, e tem partilhado com os seguidores alguns momentos desta nova etapa da sua vida.

Poucos dias depois do anúncio da separação, revelou que tinha comprado uma casa nova, descrevendo-a como o início de uma nova fase. Na altura, mostrou-se entusiasmada com a possibilidade de partilhar com os seguidores o processo de decoração.

Agora, a conversa com Maria Emília voltou a trazer esse tema para as redes sociais. Desta vez, não foram as divisões da casa ou os planos de decoração que despertaram a atenção, mas a vontade da menina de ajudar a mãe a concretizar um sonho.

E, para muitos seguidores, foi precisamente essa demonstração de carinho que tornou o vídeo tão especial.