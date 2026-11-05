Hospital português sofre infestação de carraças e é obrigado a transferir doentes

Fonte: Lusa

O internamento do Serviço de Cirurgia do Hospital de Vila Real, onde foram detetadas carraças em outubro, vai ser alvo de uma nova desinfestação na sexta-feira para reforçar as condições de segurança e proteção de utentes e profissionais.

Hospital vai avançar com nova desinfestação preventiva

A informação foi avançada hoje pela Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD), que esclareceu que não foi detetado qualquer novo espécime de carraça desde a última intervenção de desinfestação, no final de outubro.

“Não obstante, e como medida preventiva adicional, a ULSTMAD irá realizar uma nova intervenção de desinfestação na próxima sexta-feira com o objetivo de reforçar as condições de segurança e proteção dos doentes e profissionais”, salientou.

Doentes vão ter de ser transferidos e cirurgias podem sofrer atrasos

Para o efeito, os doentes ali internados terão de ser transferidos temporariamente e a instituição reconheceu ainda que estas intervenções implicam constrangimentos temporários na atividade assistencial, nomeadamente ao nível da programação cirúrgica.

A ULSTMAD garantiu estar a desenvolver os “esforços necessários para recuperar, com a maior brevidade possível, as cirurgias entretanto canceladas”.

Primeiro foco de carraças foi detetado em outubro

O primeiro foco de carraças foi detetado no início de outubro, numa zona onde ocorreram obras, tendo sido feita a primeira desinfestação nessa altura, repetindo-se uma segunda situação depois já no final do mês.

O conselho de administração da ULSTMAD afirmou, em comunicado, que mantém o acompanhamento da situação, reafirmando o “compromisso com a segurança dos doentes e profissionais, a qualidade dos cuidados prestados e a reposição da normalidade no funcionamento do serviço”.