Como uma simples mola pode fazer tanta diferença num produto e mudar o nosso dia-a-dia

Inspiração: esta tábua da IKEA é um 'must have' em nossa casa

Quem não se irritou já por ter de fazer contorcionismo debaixo da mesa para pôr o telemóvel a carregar que atire a primeira pedra. E quantos de nós não viram já cabos a fugirem durante a noite para a parte de trás da cama ou da mesa de cabeceira? A IKEA fez uma coisa tão simples e que vai pôr fim a estas pequenas irritações diárias: um carregador USB que se prende ao rebordo da mesa com uma simples mola.

O carregador LÖRBY, que a cadeia sueca venda na cor preta, vem equipado com três portas USB, o que permite carregar até três dispositivos em simultâneo, facilitando a gestão de todos os gadgets que precisa de ter a funcionar ao longo do dia. Além disso, conta com uma função de autodeteção que ajusta a saída de potência conforme o dispositivo ligado, garantindo um carregamento eficiente e seguro.

A instalação é extremamente simples. Podemos fixar o carregador com um íman, para uma solução temporária e móvel, ou utilizar a mola para uma fixação mais estável ao rebordo de uma mesa. A mola adapta-se facilmente a tampos de mesa com espessuras entre 1 e 2,5 cm, tornando-o uma escolha prática para o escritório, sala e quarto.

Além de ser prático, o carregador também é seguro. Inclui proteção contra sobretensão, curto-circuito e sobreaquecimento. Esta segurança adicional é especialmente valorizada pelos utilizadores, como atesta uma das avaliações: "Este é o segundo que compro para a minha segunda habitação. De momento, não encontro outro tão capaz de carregar três equipamentos ao mesmo tempo de forma segura”, pode ler-se entre as avaliações no site da IKEA.

A durabilidade é outra característica importante deste produto. O invólucro é feito de plástico ABS, um material conhecido pela sua resistência, enquanto a mola é de aço, garantindo uma fixação robusta e de longa duração. No que diz respeito à manutenção, basta desligar o carregador da tomada e limpá-lo com um pano seco.

O design inteligente também permite soluções criativas. Um cliente mencionou: "Como tem várias formas de fixar a uma superfície (íman, fita-cola dupla, parafusos ou mola), coloquei em cima da caixa do meu PC por baixo da secretária para poder carregar os meus dispositivos sem ter de me preocupar com demorarem demasiado tempo a encher a carga."

Com uma média de avaliações de 4,4 estrelas, os utilizadores elogiam o produto por ser prático: "Muito bom. Funciona sem problemas." Outro cliente enfatiza a conveniência da mola: "O gancho de encaixe no tampo dá muito jeito para poder carregar na mesinha de cabeceira. Muito prático."