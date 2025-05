Como carregar o telemóvel mais depressa sem ter de comprar carregadores caros

Há truques simples para acelerar o processo de carregamento do telemóvel sem ter de investir em carregadores potentes e caros. De acordo com o site Infobae, vários fatores influenciam a rapidez de carregamento. Conheça as recomendações do jornalista especializado em tecnologia Juan Arbeláez.

Use o carregador certo

A melhor opção de carregador é sempre o original do telemóvel ou, no mínimo, um que seja compatível com as especificações do telefone. Carregadores universais ou de baixa qualidade podem não fornecer a quantidade adequada de energia para um carregamento rápido. O mesmo se aplica a cabos de baixa qualidade.

Ative o modo de poupança de bateria ou o modo avião enquanto carrega

Um dos métodos mais simples para melhorar a velocidade de carregamento é minimizar o número de processos em execução no seu telefone enquanto está a carregar, recomenda o mesmo artigo. “O modo avião é especialmente eficaz, pois desabilita todas as comunicações, minimizando o consumo de energia”, explica.

Desative apps e serviços em segundo plano enquanto carrega

Apps em execução contínua, como redes sociais, serviços de mensagens ou aplicações de navegação, consomem recursos do sistema e da bateria. Ao fechá-los, o telefone pode dedicar mais energia ao carregamento.Em alguns dispositivos, também é possível desabilitar certos recursos, como Bluetooth ou localização, que não são necessários enquanto o telefone está a carregar e que consomem recursos adicionais.

Evite usar o telefone enquanto carrega

Usar o telefone enquanto está a carregar vai aumentar o tempo necessário para atingir uma carga completa. Atividades como jogos, navegar na Internet ou ver vídeos aumentam o consumo de energia, assim como fazer chamadas e enviar mensagens.

Atualize o sistema operativo enquanto

Os telemóveis recebem atualizações regulares do sistema operacional que podem melhorar a eficiência energética e a velocidade de carregamento. Estas atualizações também podem corrigir bugs ou erros que afetam a velocidade de carregamento.