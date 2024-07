Quer progredir na carreira? A Bosch tem vagas e procura jovens talentos

Link To Leaders

As áreas de produção, qualidade, logística, comercial, engenharias e informática ou relacionadas, são o foco da 2.ª edição do Boost, o programa de desenvolvimento e aceleração de carreiras da Bosch em Portugal que pretende encontrar jovens com alto potencial e que procurem uma oportunidade para dar um impulso ao seu percurso profissional.

As candidaturas estão abertas até dia 12 deste mês e estão direcionadas para perfis que já tenham até três anos de experiência profissional e formação em áreas como Computer Science, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrónica, Engenharia Industrial, Gestão, Economia.

Para a seleção dos candidatos será feita uma triagem de todas as candidaturas, e após identificados os perfis que melhor se adequem ao programa serão realizadas entrevistas e um Assessment Day presencial.

Esta edição do Boost tem a duração de 24 meses e garante aos participantes um contrato de trabalho com a Bosch, a oportunidade de usufruir de dois períodos de experiência (com duração de 6 meses cada) fora da localização de contratação, sendo pelo menos um deles um destacamento internacional.

Além disso, ao integrarem o programa, os jovens profissionais têm acesso a um plano de formação personalizado, com foco no autoconhecimento, comunicação, liderança e competências de resolução de problemas.

Ao longo do programa cada participante terá o acompanhamento de um mentor Bosch, que irá apoiar o desenvolvimento da sua carreira através da partilha de conhecimento técnico e integração nos valores e cultura da empresa.

