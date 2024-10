Madjer lança workshop de gestão de carreira e superação

A plataforma Mastercare anunciou o lançamento do seu mais recente workshop, liderado pelo conhecido ex-jogador português de futebol de praia João Victor Saraiva (mais conhecido por Madjer). Este curso foca-se em temas como gestão de carreira, poder de adaptação, resiliência e a importância das aprendizagens face aos obstáculos.

Com uma carreira repleta de conquistas, incluindo ser Campeão do Mundo de Futebol de Praia em 2001, Vice-Campeão do Mundo em 2005 e 2007, e Múltiplo Campeão Europeu, Madjer é um verdadeiro ícone do desporto. Em 2005, foi reconhecido como o Melhor Jogador do Mundo, solidificando sua posição como uma referência no futebol de praia em Portugal. Em 2015, foi agraciado com o grau de Oficial da Ordem do Infante D.Henrique, e em 2019, foi elevado ao grau de Comendador da Ordem do Infante D.Henrique.

Baseando-se na sua experiência desportiva e pessoal, o mentor partilha lições sobre como enfrentar os desafios e alcançar o sucesso, tanto no desporto como na vida pessoal e profissional.

“Os ingredientes para uma carreira de sucesso são a paixão, o trabalho e as pessoas que nos rodeiam. É fundamental reconhecer o próprio talento, sonhos e paixão, mas acima de tudo, trabalhar consistentemente para transformar o talento em sucesso”, defende Madjer.

Os participantes poderão desenvolver competências em áreas como gestão de carreira, onde Madjer partilhará estratégias práticas para planear e avançar na carreira, adaptando-se a diferentes contextos e desafios. Além disso, ensinará técnicas para desenvolver a resiliência e a capacidade de recuperação após fracassos e contratempos, assim como métodos para transformar obstáculos em oportunidades de crescimento.

A importância da aprendizagem contínua também será abordada, destacando como o conhecimento adquirido ao longo da carreira pode ser aplicado na vida quotidiana.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders