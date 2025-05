Um investimento para a vida: carrinho todo-o-terreno leva tudo e transforma-se em sofá

Este artigo pode conter links afiliados*

Este carrinho dobrável da CEIEVER é mais do que um simples transporte para objetos volumosos: é uma ajuda prática que até se transforma num sofá improvisado para duas pessoas. Ideal para quem passa o verão entre a praia, o jardim ou o parque de campismo, foi pensado para aguentar bem o uso regular e facilitar as deslocações com carga. A estrutura em aço suporta até 180 kg e o tecido impermeável resiste à areia, à chuva e aos inevitáveis derrames.

As rodas largas do carrinho rolam com facilidade em diferentes superfícies, incluindo areia, terra batida ou relva, sem se prender nem deixar marcas. A pega ajustável torna o transporte mais cómodo, independentemente da altura do utilizador, e o mecanismo de dobragem rápida permite arrumá-lo sem ocupar espaço de mais no carro ou em casa.

Entre a resistência, a facilidade de manobra e o bónus de poder servir de assento, este carrinho adapta-se a vários usos — de compras a piqueniques, de mudanças a festivais. É o tipo de acessório que, depois de experimentar, fica difícil não levar sempre atrás.

