Vai viajar de carro elétrico? Saiba onde carregar sem perder tempo em filas

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Até ao início de setembro, a aplicação da miio passa a destacar mais de 280 localizações da rede Powerdot situadas a menos de 15 minutos das principais vias rodoviárias nacionais. Destas, 185 encontram-se a menos de cinco minutos de uma saída de autoestrada ou de outra via estruturante, permitindo aos condutores optar por pontos de carregamento rápido e ultrarrápido fora dos locais tradicionalmente mais congestionados durante o verão.

A iniciativa surge numa altura em que os hábitos de carregamento mudam significativamente. Segundo dados da miio, durante o período de férias os carregamentos efetuados a mais de 100 quilómetros da região habitual dos utilizadores são cerca de 1,5 vezes superiores aos registados no resto do ano.

A tendência também se reflete no consumo de energia. Entre 2023 e 2025, os utilizadores da rede miio carregaram entre 18% e 23% mais quilowatts-hora em agosto do que em julho. No Algarve, um dos principais destinos turísticos do país, o peso dos carregamentos realizados durante agosto quase duplicou face ao restante ano.

A rede da Powerdot conta atualmente com mais localizações próximas de autoestradas do que o número total de áreas de serviço existentes nas vias rápidas portuguesas. Os carregadores encontram-se instalados em supermercados, centros comerciais, retail parks, restaurantes, postos de abastecimento e outros espaços comerciais, permitindo que o carregamento seja integrado em paragens já previstas para refeições, compras ou pausas durante a viagem.

Entre Porto e Lisboa, a aplicação identifica locais de carregamento em zonas como Mealhada, Condeixa-a-Nova, Santarém e Aveiras de Cima. Já na ligação ao Algarve, surgem alternativas em Palmela, Pegões e Sines, enquanto na região algarvia existem pontos em municípios como Albufeira, Portimão, Loulé, Alcantarilha e São Brás de Alportel.

“À medida que a mobilidade elétrica cresce em Portugal, a informação torna-se um elemento cada vez mais importante da experiência de carregamento. O nosso objetivo é ajudar os condutores a descobrir mais opções ao longo da viagem, permitindo-lhes planear melhor as suas paragens e viajar com maior confiança”, afirma Daniela Simões, cofundadora e CEO da miio, citada em comunicado.

Também Laura Gonçalves, regional general manager da Powerdot para a Península Ibérica, sublinha que a infraestrutura existente já permite uma maior flexibilidade aos utilizadores. “Portugal já dispõe de uma rede de carregamento suficientemente ampla para que os condutores tenham várias opções durante as viagens de verão. A adoção à mobilidade elétrica abre possibilidades que um carro a combustão simplesmente não oferece, permitindo-nos escolher onde e como aproveitar o tempo de carregamento. Com esta iniciativa, queremos tornar essas alternativas mais visíveis e ajudar os utilizadores a planear melhor os seus percursos”, refere.

Além da componente informativa, a campanha inclui ainda uma vantagem para os utilizadores da aplicação miio. Até ao início de setembro, quem carregar na rede Powerdot pode beneficiar de até 20% de cashback: 10% em todos os carregamentos e mais 10% para quem ativar a funcionalidade Autocharge.

A seleção dos postos de carregamento pode ser consultada através de uma landing page criada especificamente para apoiar o planeamento das viagens de verão.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders