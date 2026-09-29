Entrou num reality e a sua vida mudou por completo. Agora, esta famosa acaba de comprar uma "bomba" de luxo que custa uma fortuna

Tanya está a viver um momento especial e decidiu partilhá-lo com os fãs. A cantora portuguesa recorreu às redes sociais para revelar uma nova aquisição automóvel, surgindo junto a um BMW branco, decorado com um grande laço vermelho.

A artista não escondeu a felicidade e descreveu o momento como uma “nova conquista”, garantindo que espera agora somar muitos quilómetros e boas memórias ao volante: “Hoje é dia de grandes novidades e alegrias! Finalmente faço parte da família BMW. Uma nova conquista e muitos quilómetros de boas memórias pela frente”

Na mesma publicação, Tanya deixou ainda um agradecimento especial a Luís Guedes e à Aníbal Carvalho Filhos BMW, pelo acompanhamento durante o processo de aquisição.

Tanya mostra o carro novo aos fãs

Na fotografia partilhada no Instagram, a cantora aparece sorridente junto ao novo automóvel, num espaço que aparenta ser um concessionário BMW.

O veículo é um BMW Série 1 da atual geração, embora Tanya não tenha revelado publicamente, na publicação, a versão ou motorização específica do carro.

O modelo apresentado pela marca alemã está atualmente disponível em Portugal e combina o posicionamento compacto da Série 1 com uma abordagem mais tecnológica e desportiva. A BMW Portugal apresenta o Série 1 com um preço de entrada de 34.150 euros, sendo que o valor final depende da versão e do equipamento escolhido, e pode chegar até aos 70 mil euros.

Entre as versões atualmente apresentadas pela marca está o BMW 120, com 170 cv e aceleração dos 0 aos 100 km/h em 7,8 segundos. No entanto, não é possível confirmar pela fotografia se é esta a versão adquirida por Tanya.

Como seria de esperar, a nova aquisição rapidamente chamou a atenção dos seguidores de Tanya. Na caixa de comentários, os fãs aproveitaram para felicitar a cantora pela conquista, deixando mensagens de parabéns perante as imagens do novo automóvel.

A publicação junta-se assim a outros momentos que Tanya tem escolhido partilhar com o público, numa fase em que continua bastante ativa na música e nas redes sociais.

Uma carreira com quase três décadas

Tanya, nome artístico de Tânia Margarida Santos Lima, é natural de Vila Franca de Xira e iniciou a carreira musical ainda jovem. Em 1996 lançou o primeiro trabalho, Se Fores Um Doce, antes de integrar, dois anos depois, a dupla TAYTI.

A dupla marcou uma parte importante da carreira da cantora e levou-a a atuar em Portugal e no estrangeiro. Tanya deixou o projeto em 2012 e esteve afastada da música durante alguns anos, regressando em 2017 com trabalhos a solo.

Nos últimos anos, a artista voltou a ganhar visibilidade junto de um público mais abrangente, nomeadamente depois da participação no Big Brother Famosos, em 2022. Em 2026, continua a lançar música nova, tendo apresentado temas como “Não Quero Ser Chiclete”.

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