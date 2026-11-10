"Em Lisboa pode faltar tudo. Menos decoração": Carro submerso na Segunda Circular inspira crítica mordaz de famoso português

A imagem de um carro praticamente submerso na Segunda Circular, em Lisboa, está a dar que falar e serviu de mote a uma reflexão bastante crítica de Kiko Is Hot. O conhecido influencer português aproveitou o episódio de mau tempo que está a afetar o país para apontar o dedo às fragilidades das infraestruturas, mas também às prioridades políticas da capital.

Numa publicação partilhada nas redes sociais, Kiko Is Hot não se ficou pela fotografia impressionante do veículo no meio da água. Na legenda, deixou uma mensagem carregada de ironia, na qual questiona a capacidade de resposta da cidade perante fenómenos meteorológicos extremos e estabelece um paralelo com os problemas sociais que continuam por resolver em Lisboa.

«Alerta vermelho. Chuva intensa, carros submersos, estradas cortadas. E, mais uma vez, percebemos que não estamos preparados», começou por escrever.

A crítica rapidamente ganha uma dimensão política. O influencer questiona o que poderá acontecer quando a água entrar nas habitações, os transportes forem interrompidos e as infraestruturas voltarem a revelar as suas fragilidades.

«A nossa estrutura pode não ser forte, mas sabemos tão bem acessorizar», ironiza, numa referência àquilo que considera ser uma tendência para privilegiar a imagem da cidade em detrimento da resolução dos problemas estruturais.

Da chuva intensa à crise da habitação: a crítica de Kiko Is Hot a Lisboa

A publicação não se limita às consequências da tempestade. Kiko Is Hot aproveita o episódio para recuperar outras questões que têm marcado a atualidade lisboeta, nomeadamente a crise da habitação, o aumento do custo de vida e a situação das pessoas que vivem na rua.

O influencer estabelece ainda uma ligação com a polémica em torno da Acampada de Lisboa, movimento que tem promovido um protesto pelo direito à habitação na Praça do Rossio.

A iniciativa entrou em confronto com os planos da Câmara Municipal de Lisboa para instalar o tradicional mercado de Natal naquele espaço. O presidente da autarquia, Carlos Moedas, defendeu a deslocalização do protesto, tendo sido apresentada uma proposta para permitir a permanência de apenas uma tenda no Rossio durante o evento.

É precisamente esta aparente contradição entre as prioridades da cidade que Kiko Is Hot pretende sublinhar.

«Lisboa tem uma crise de habitação, um custo de vida insuportável, pessoas a dormir na rua, mas não podemos permitir que uma acampada pacífica estrague o espírito natalício», escreveu.

Com sarcasmo, o influencer faz também referência à Web Summit e à imagem turística que Lisboa procura transmitir aos visitantes internacionais, contrapondo a promoção da cidade à realidade de quem nela vive.

130 ocorrências em Lisboa devido ao mau tempo

A crítica surge num dia em que os efeitos da chuva intensa estão efetivamente a fazer-se sentir na capital.

De acordo com informações dos Regimentos de Sapadores Bombeiros de Lisboa, foram registadas 130 ocorrências entre a meia-noite e as 06h00 desta terça-feira, 10 de novembro. A maioria esteve relacionada com inundações em habitações e espaços públicos.

Também foram registadas situações de estradas interditadas na zona da Segunda Circular, Campo Grande, Prior Velho e Olivais.

O episódio do carro submerso na Segunda Circular, junto à entrada para Benfica, tornou-se uma das imagens mais impressionantes desta madrugada, ilustrando as dificuldades provocadas pela acumulação de água nas vias da capital.

O agravamento das condições meteorológicas está associado à passagem de sistemas depressionários que têm condicionado o estado do tempo em Portugal. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou para períodos de precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, no âmbito da depressão Bruna.

A situação meteorológica levou à emissão de avisos de precipitação para vários distritos, incluindo Lisboa.

«O problema nunca é a rachadura. É alguém ter a ousadia de a mostrar»

Na parte final da publicação, Kiko Is Hot regressa à crítica à gestão da imagem da capital, recorrendo a referências à preparação da cidade para receber grandes acontecimentos e visitantes internacionais.

«Já fizemos limpezas para receber o Papa. Há que manter a tradição: esconder tudo aquilo que não fica bem na fotografia», escreveu.

A mensagem termina com uma das frases mais incisivas da publicação: «Porque o problema nunca é a rachadura. É alguém ter a ousadia de a mostrar».

E deixa ainda uma última provocação, numa referência à capacidade de Lisboa para continuar a apostar na decoração e na imagem festiva, mesmo perante dificuldades que afetam o quotidiano de quem vive na cidade.

«Porque em Lisboa pode faltar tudo. Menos decoração», remata.

Entre a fotografia de um carro submerso e uma crítica à gestão da capital, Kiko Is Hot transforma um episódio de mau tempo numa reflexão sobre aquilo que considera serem as prioridades de Lisboa: uma cidade que se preocupa em mostrar a sua melhor imagem, mas que continua a ter problemas estruturais à espera de respostas.

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