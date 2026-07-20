Condutor fica sem ver durante viagem na auto-estrada, mas consegue evitar tragédia. O vídeo está viral e impressiona

Um grave acidente de viação foi evitado graças à reação exemplar de um condutor. Um homem perdeu a visibilidade total enquanto estava na autoestrada e conseguiu evitar uma tragédia com uma postura que poucos conseguiriam assumir.

O incidente aconteceu em Xinjiang, na China, mas está na Internet e a ser notícia em vários países espalhados pelo Mundo.

Segundo explica o ABC Diario, o condutor ficou com a visibilidade completamente comprometida de uma lona se soltar de um camião e tapar-lhe completamente o vidro da frente do carro, que ia em movimento numa autoestrada.

O motorista conseguiu manter a calma e, acionando os quatro piscas para alertar os restantes usuários da via de que algo se passava, conseguiu aproximar-se da berma daquela estrada sem embater em nenhum veículo, e colocando o seu carro em segurança.

Apesar de ter a visibilidade totalmente comprometida, o motorista evitou manobras bruscas e conseguiu resolver a situação sozinho, sem provocar acidentes e sem feridos a registar.

O vídeo está viral nas redes sociais. E pode ver o momento aqui: