Volante a escaldar e bancos quentes? Há uma forma de evitar

Este artigo pode conter links afiliados*

Com os dias quentes a chegar, torna-se habitual entrar no carro e encontrar o volante, os cintos e os bancos a escaldar. O calor acumulado transforma o interior num ambiente desconfortável e leva muitas vezes ao uso constante do ar condicionado — com impacto direto no consumo de energia e no desgaste dos materiais.

Uma forma de reduzir este efeito é usar um para-sol dobrável, pensado para refletir os raios solares e manter a temperatura mais estável dentro do veículo. Ao contrário de modelos tradicionais, este destaca-se pelo tecido espelhado de titânio e uma camada isolante no interior, que bloqueia até 99% dos raios UV e reduz o aquecimento do tablier e dos estofos.

O design do produto inclui um poste central flexível, que se adapta facilmente ao formato do para-brisas sem danificar o interior, e uma abertura superior que evita interferências com o espelho retrovisor. A estrutura é leve, resistente e inclui até dez hastes internas para maior estabilidade, mesmo em dias de vento.

Adquira o para-sol aqui

Segundo a marca, a diferença pode ser significativa: de cerca de 70 °C para 30 °C no interior — o que torna a condução mais confortável e ajuda a proteger os materiais mais sensíveis ao calor. Como consequência, o ar condicionado pode ser usado de forma mais moderada, contribuindo para uma maior eficiência energética no dia a dia.

O para-sol está disponível em três tamanhos, o que permite ajustá-lo a diferentes tipos de automóveis (de citadinos a SUV) e o seu sistema dobrável permite guardá-lo facilmente na porta do carro ou na consola central.

Quem já experimentou destaca a praticidade, a durabilidade e, acima de tudo, a diferença de temperatura logo ao entrar no carro. Uma solução simples, eficaz e fácil de usar para quem quer manter o carro mais fresco sem recorrer a dispositivos elétricos.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.