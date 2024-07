Plataforma de car-sharing quer mudar a forma como as pessoas alugam carros

Lançada há cerca de um mês como uma versão melhorada de um projeto anterior designado Tuuggo, a Bookycar é uma plataforma de car-sharing que, no limite, pretende ser “um movimento que promove a utilização eficiente de recursos e proporciona benefícios económicos significativos tanto para anfitriões quanto para utilizadores”.

Fundada pelo jovem engenheiro mecânico Diogo Pita (ainda com a versão Tuuggo), e três outros estudantes do Instituto Superior Técnico – Guilherme Querido, CPO, Ricardo Carvalho, CTO, e Carlos Fernandes, COO –, a start-up está a ganhar tração e quer revolucionar o mercado dos rent-a-cars. Foi construída em Bubble.io, uma solução full stack que permite a criação rápida e escalável. Nesta fase, estão a deslocar todos os carros e utilizadores da primeira plataforma para a atual, contando com mais de 60 carros listados e mais de 400 utilizadores registados.

A Bookycar, explica o seu CEO, diferencia-se das tradicionais empresas de aluguer de carros através das suas principais propostas de valor. A saber: aluguer mais barato, na medida em que oferece preços mais competitivos; carros especiais (de luxo) ao preço de carros normais; reutilização de recursos existentes, a medida em que recorre a carros já existentes, promovendo a economia circular; e algoritmo inteligente que guia os anfitriões na definição do preço adequado para o aluguer dos seus carros, considerando diversos parâmetros como o modelo e ano do carro, a procura atual, a localização, entre outros fatores.

“Com a nossa liderança dedicada e o contínuo crescimento da nossa base de dados de utilizadores, acreditamos que estamos bem posicionados neste mercado português e também acreditamos que é o tempo certo para lançar, visto que a economia partilhada está agora melhor conceituada em Portugal”, explicou Diogo Pita, CEO da Bookycar.

Depois de terem começado com um investimento de 15 mil euros do programa de aceleração Startupbootcamp e com algumas verbas pessoais, o cofundador do projeto revelou que estão abertos a oportunidades de investimento, porque querem expandir a plataforma para o continente. Estão a começar na ilha da Madeira, de onde Diogo Pita é natural, mas a ideia, no curto, prazo é expandir a todo o país, afirmou. A plataforma quer continuar a evoluir, adicionando novas funcionalidades, parcerias e futuramente novos modelos de negócio.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders